Έξι συμβουλές για σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι - Τι λένε οι ειδικοί

Η ενυδάτωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προστασία της υγείας κατά τους θερινούς μήνες, ωστόσο αρκετές διαδεδομένες αντιλήψεις, όπως ότι όλοι πρέπει να πίνουν οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα ή ότι τα ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για όλους, δεν επιβεβαιώνονται από τα επιστημονικά δεδομένα. Σε άρθρο της η Washington Post συγκέντρωσε τις βασικότερες συμβουλές ειδικών για το πώς μπορεί κανείς να παραμένει σωστά ενυδατωμένος στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Δεν χρειάζονται απαραίτητα οκτώ ποτήρια νερό

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο διατροφής της Washington Post, Anahad O'Connor, η γνωστή σύσταση για οκτώ ποτήρια νερό ημερησίως προέρχεται από οδηγία του 1945, η οποία όμως αφορούσε τη συνολική ημερήσια πρόσληψη υγρών και όχι αποκλειστικά νερού.

Όπως επισημαίνεται, μέρος των αναγκών του οργανισμού καλύπτεται από τις τροφές αλλά και από άλλα ροφήματα, όπως ο καφές και το τσάι. Μάλιστα, μελέτη σε σχεδόν 900 άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών δεν διαπίστωσε ενδείξεις αφυδάτωσης σε όσους έπιναν συστηματικά λιγότερα από έξι ποτήρια υγρών ημερησίως.

Οι ηλεκτρολύτες δεν είναι απαραίτητοι για όλους

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο, το κάλιο και το μαγνήσιο, είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους μια ισορροπημένη διατροφή αρκεί για την αναπλήρωσή τους.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Matthew Levy, αναφέρει ότι η επιπλέον πρόσληψη ηλεκτρολυτών συνιστάται κυρίως όταν κάποιος ιδρώνει έντονα για περισσότερο από μία ώρα ή χάνει πολλά υγρά λόγω ασθένειας. Αντίστοιχα, ο διαιτολόγος Matthew Black από το Ohio State University σημειώνει ότι άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις μπορεί να ωφεληθούν από συμπληρώματα ηλεκτρολυτών, όμως αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς ιατρική συμβουλή.

Και το ανθρακούχο νερό ενυδατώνει

Η ανθρακούχα εκδοχή του νερού ενυδατώνει εξίσου αποτελεσματικά με το απλό νερό, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Grace Derocha, εκπρόσωπο της Academy of Nutrition and Dietetics.

Η ίδια επισημαίνει ότι οι φυσαλίδες δεν επηρεάζουν την απορρόφηση του νερού από τον οργανισμό και ενδέχεται μάλιστα να ενθαρρύνουν ορισμένους ανθρώπους να πίνουν περισσότερο. Εξαίρεση αποτελούν όσοι πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή αντιμετωπίζουν συχνά φουσκώματα, καθώς το ανθρακικό μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Η θερμοκρασία του νερού έχει μικρή σημασία

Δεν υπάρχει σαφής επιστημονική συναίνεση ότι το κρύο ή το νερό σε θερμοκρασία δωματίου είναι καλύτερο για τους περισσότερους ανθρώπους.

Εξαίρεση αποτελούν οι αθλητές. Ο γαστρεντερολόγος Brian Weiner επισημαίνει ότι η κατανάλωση κρύου νερού κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας του σώματος και να βελτιώσει την απόδοση. Για όσους δεν αθλούνται έντονα, η επιλογή εξαρτάται κυρίως από την προσωπική προτίμηση.

Αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια στο αυτοκίνητο

Η Washington Post προειδοποιεί επίσης ότι η παρατεταμένη έκθεση των πλαστικών μπουκαλιών στον ήλιο και στις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει τη μεταφορά χημικών ουσιών και μικροπλαστικών στο νερό.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγείας του Πανεπιστημίου Yale Nicole Deziel συνιστά τη χρήση γυάλινων ή ανοξείδωτων μπουκαλιών. Αν είναι απαραίτητο να μεταφέρονται πλαστικά μπουκάλια στο αυτοκίνητο, προτείνει να φυλάσσονται σε ψυγείο ή τουλάχιστον μακριά από την άμεση έκθεση στον ήλιο.

Εξετάστε το ενδεχόμενο φίλτρου νερού

Η αρθρογράφος και γιατρός της Washington Post, Trisha Pasricha, σημειώνει ότι η χρήση φίλτρων μπορεί να μειώσει την έκθεση σε ουσίες όπως ο μόλυβδος, τα PFAS («παντοτινά χημικά») και τα μικροπλαστικά, ανάλογα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή όπου ζει κανείς.

Όπως επισημαίνει, τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης προσφέρουν την πληρέστερη προστασία, αν και έχουν υψηλότερο κόστος εγκατάστασης. «Προτιμώ ρεαλιστικές επιλογές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο, είτε αυτό σημαίνει φιλτράρισμα του νερού της βρύσης, είτε περιορισμό της έκθεσης των πλαστικών στη ζέστη, είτε λιγότερη χρήση εμφιαλωμένου νερού όταν υπάρχουν εναλλακτικές», αναφέρει.