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Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Σάμου: Διασώθηκαν 34 άτομα από Τουρκική ακτοφυλακή - Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοουμένους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλλεξε 34 άτομα ενώ αγνοούνται τρία έως και έξι άτομα.

Συναγερμός σήμανε στη Σάμο από τις 10:30 το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ναυαγίου σκάφους με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς, προς την πλευρά της Τουρκίας.

Άμεσα ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια - βορειοανατολικά του Καρλοβάσου στη Σάμο. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλλεξε 34 άτομα ενώ αγνοούνται τρία έως και έξι άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού, διασωστικό σκάφος «'Αλμπατρος» της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο Super Puma. Παράλληλα, διεξήχθησαν συντονισμένες έρευνες και από ξηράς, με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας κατά μήκος της ακτογραμμής. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ

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