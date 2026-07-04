Βασιλιάς Κάρολος:Λονδίνο-Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις κοινές αξίες τους

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε σήμερα πως "δεν έχει καμία αμφιβολία" για το ότι το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις "κοινές αξίες" τους, σε μήνυμα που ανήρτησε με αφορμή την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

"Καθώς κοιτάμε μπροστά, στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες" έγραψε ο Βρετανός μονάρχης σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Χ.

🇺🇸 A message from His Majesty The King to President Trump and the American people, as they mark 250 years of the United States Declaration of Independence.



To read His Majesty’s message in full, visit https://t.co/fKZVORz7rk. pic.twitter.com/FOoWyRUBfS — The Royal Family (@RoyalFamily) July 4, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP