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Βασιλιάς Κάρολος:Λονδίνο-Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις κοινές αξίες τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Καθώς κοιτάμε μπροστά, στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες»

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε σήμερα πως "δεν έχει καμία αμφιβολία" για το ότι το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις "κοινές αξίες" τους, σε μήνυμα που ανήρτησε με αφορμή την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

"Καθώς κοιτάμε μπροστά, στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες" έγραψε ο Βρετανός μονάρχης σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Χ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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