Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία «Michael»: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

Η βιογραφική ταινία «Michael» των Lionsgate και Universal ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής.

Πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι τέτοιο μέσα στο έτος μετά το «Super Mario Galaxy» των Universal/Illumination/Nintendo, ενώ αποτελεί και τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Lionsgate που κατακτά αυτό το ορόσημο.

Η προηγούμενη πιο κερδοφόρα ταινία του στούντιο ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» (2013) με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) το οποίο είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία του στα 865,2 εκατομμύρια δολάρια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ