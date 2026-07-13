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Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία «Michael»: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η βιογραφική ταινία «Michael» των Lionsgate και Universal ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής.

Πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι τέτοιο μέσα στο έτος μετά το «Super Mario Galaxy» των Universal/Illumination/Nintendo, ενώ αποτελεί και τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Lionsgate που κατακτά αυτό το ορόσημο.

Η προηγούμενη πιο κερδοφόρα ταινία του στούντιο ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» (2013) με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) το οποίο είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία του στα 865,2 εκατομμύρια δολάρια. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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