Το απλό κόλπο που μειώνει την κατανάλωση βενζίνης στους δρόμους της Κύπρου

Η κατανάλωση βενζίνης αποτελεί σταθερή ανησυχία για τους οδηγούς στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος μετακίνησης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η συχνή χρήση κλιματισμού, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα και οι καθημερινές διαδρομές με το αυτοκίνητο μπορούν να αυξήσουν αισθητά την κατανάλωση.

Ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά «κόλπα» είναι η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά. Όταν τα λάστιχα είναι ξεφούσκωτα, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης και ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινήσει το όχημα. Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να γίνεται τακτικά και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος οδήγησης. Τα απότομα πατήματα στο γκάζι, τα δυνατά φρεναρίσματα και οι συνεχείς αλλαγές ταχύτητας αυξάνουν την κατανάλωση. Η ομαλή επιτάχυνση και η διατήρηση σταθερής ταχύτητας, ιδιαίτερα στους αυτοκινητοδρόμους, μπορούν να περιορίσουν αισθητά τη σπατάλη καυσίμου.

Στις κυπριακές πόλεις, όπου οι οδηγοί συχνά κινούνται σε συνθήκες αυξημένης κίνησης, βοηθά επίσης ο σωστός προγραμματισμός της διαδρομής και η αποφυγή των ωρών αιχμής. Η παρατεταμένη λειτουργία του κινητήρα σε ακινησία καταναλώνει καύσιμο χωρίς να προσφέρει μετακίνηση.

Προσοχή χρειάζεται και στη χρήση του κλιματισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαραίτητος, ωστόσο η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία αυξάνει την κατανάλωση. Ο αερισμός του αυτοκινήτου πριν από την εκκίνηση και η συνετή ρύθμιση του κλιματισμού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τέλος, η απομάκρυνση περιττού βάρους από το πορτμπαγκάζ και η τακτική συντήρηση του οχήματος συμβάλλουν σε πιο οικονομική, ασφαλή και αποδοτική οδήγηση.