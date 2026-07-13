Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Auto

Το απλό κόλπο που μειώνει την κατανάλωση βενζίνης στους δρόμους της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Η κατανάλωση βενζίνης αποτελεί σταθερή ανησυχία για τους οδηγούς στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος μετακίνησης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η συχνή χρήση κλιματισμού, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα και οι καθημερινές διαδρομές με το αυτοκίνητο μπορούν να αυξήσουν αισθητά την κατανάλωση.

Ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά «κόλπα» είναι η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά. Όταν τα λάστιχα είναι ξεφούσκωτα, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης και ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινήσει το όχημα. Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να γίνεται τακτικά και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος οδήγησης. Τα απότομα πατήματα στο γκάζι, τα δυνατά φρεναρίσματα και οι συνεχείς αλλαγές ταχύτητας αυξάνουν την κατανάλωση. Η ομαλή επιτάχυνση και η διατήρηση σταθερής ταχύτητας, ιδιαίτερα στους αυτοκινητοδρόμους, μπορούν να περιορίσουν αισθητά τη σπατάλη καυσίμου.

Στις κυπριακές πόλεις, όπου οι οδηγοί συχνά κινούνται σε συνθήκες αυξημένης κίνησης, βοηθά επίσης ο σωστός προγραμματισμός της διαδρομής και η αποφυγή των ωρών αιχμής. Η παρατεταμένη λειτουργία του κινητήρα σε ακινησία καταναλώνει καύσιμο χωρίς να προσφέρει μετακίνηση.

Προσοχή χρειάζεται και στη χρήση του κλιματισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαραίτητος, ωστόσο η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία αυξάνει την κατανάλωση. Ο αερισμός του αυτοκινήτου πριν από την εκκίνηση και η συνετή ρύθμιση του κλιματισμού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τέλος, η απομάκρυνση περιττού βάρους από το πορτμπαγκάζ και η τακτική συντήρηση του οχήματος συμβάλλουν σε πιο οικονομική, ασφαλή και αποδοτική οδήγηση.

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα