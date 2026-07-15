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Dua Lipa: Στηρίζει τις διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του θερέτρου της οικογένειας Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Service95 Book Club, στο πλευρό της Αλβανίδας συγγραφέα Λέα Ίπι, η Dua Lipa δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με κοσοβάρικη καταγωγή Ντούα Λίπα χαιρέτισε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα «συγκλονιστικό», σε ένα podcast που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου, στις αλβανικές ακτές. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Service95 Book Club, στο πλευρό της Αλβανίδας συγγραφέα Λέα Ίπι, η Dua Lipa δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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