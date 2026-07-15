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Ξήλωσαν οπλοστάσιο στη Λάρνακα: Δύο αυτόματα, πιστόλι και φυσίγγια – Αναζητείται πρόσωπο (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα όπλα θα υποβληθούν σε βαλλιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν σε εγκληματικές ενέργειες

Οπλισμό και φυσίγγια εντόπισε το απόγευμα σήμερα η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στη Λάρνακα.

Η έρευνα διενεργήθηκε το απόγευμα σήμερα, από μέλη διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών.

Κατά την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα,
  • ένα πιστόλι και
  • αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί τυχόν χρησιμοποίηση τους σε εγκληματικές ενέργειες.

Για την υπόθεση αναζητείται συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Δείτε εικόνες:




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