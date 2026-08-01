Τράβις Σκοτ: Κυκλοφόρησε το ατμοσφαιρικό «When I’m Home» από την «Οδύσσεια»

Στον αέρα βρίσκεται πλέον το επίσημο μουσικό βίντεο του «When I’m Home», του τραγουδιού που συνοδεύει τους τίτλους τέλους της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Τράβις Σκοτ να βάζει τη δική του σύγχρονη πινελιά στο κινηματογραφικό έπος.

Το βιντεοκλίπ κυκλοφόρησε μία εβδομάδα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας, η οποία έκανε δυναμικό ξεκίνημα στις κινηματογραφικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και μεγάλη προσέλευση θεατών.

Το «When I’m Home» φέρει τη μουσική υπογραφή του Λούντβιγκ Γιόρανσον, ενώ στο κομμάτι συμμετέχουν ο Τζέιμς Μπλέικ και ο Τράβις Σκοτ.

Ο ιδιαίτερος, ατμοσφαιρικός ήχος του τραγουδιού συνδυάζεται με πειραματικά στοιχεία και τη μυθική διάσταση της ιστορίας, δίνοντας μια σύγχρονη μουσική εκδοχή στην έννοια του νόστου και της επιστροφής του Οδυσσέα στην πατρίδα.

Το κομμάτι ακούγεται στο φινάλε και στους τίτλους τέλους, ολοκληρώνοντας το επίσημο soundtrack της ταινίας.

Ο Τράβις Σκοτ σε ρόλο Βάρδου

Η σχέση του Τράβις Σκοτ με την «Οδύσσεια» δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη μουσική.

Ο διάσημος Αμερικανός ράπερ εμφανίζεται και στην ταινία, υποδυόμενος έναν Βάρδο που απαγγέλλει αρχαία έπη.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξηγήσει ότι η παρουσία της ραπ στην ταινία δεν είναι τυχαία, καθώς τη βλέπει ως ένα σύγχρονο αντίστοιχο της αρχαίας προφορικής ποίησης.

Ο Σκοτ, από την πλευρά του, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην παραγωγή και τη συνεργασία του με ένα καστ στο οποίο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Λουπίτα Νιόνγκο.

Από τη σχολική εργασία στη μεγάλη οθόνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η προσωπική ιστορία που συνδέει τον Τράβις Σκοτ με το ομηρικό έπος.

Μιλώντας στο Variety, αποκάλυψε ότι η πρώτη γνωριμία του με την «Οδύσσεια» έγινε όταν ήταν μαθητής, καθώς η καθηγήτριά του, Μπέρνις Γουέμπστερ, του είχε αναθέσει το έργο για καλοκαιρινή ανάγνωση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε με χιούμορ ότι τότε δεν είχε διαβάσει κανονικά το βιβλίο και προσπάθησε να ολοκληρώσει τη σχολική του εργασία βασιζόμενος σε περιλήψεις, κάτι που η καθηγήτριά του αντιλήφθηκε.

Χρόνια αργότερα, η ιστορία απέκτησε μια απρόσμενη κατάληξη: ο μαθητής που κάποτε προσπάθησε να αποφύγει την «Οδύσσεια» βρέθηκε τελικά να συμμετέχει στη μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Μια σύμπτωση που ο ίδιος ο Σκοτ χαρακτήρισε «πραγματικά τρελή».