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Φωτιά κατέστρεψε αποθήκη εστιατορίου στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καταστράφηκε η αποθήκη και το περιεχόμενο της (Ηλεκτρικές συσκευές, τραπέζια, καρέκλες και στρώματα) - Θα ακολουθήσει διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα ξύλινη αποθήκη εστιατορίου στην Αγία Νάπα, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καλαμιώνα. Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς μαζί με τον εξοπλισμό της, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο παρακείμενες αποθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών, με τα αίτια της πυρκαγιάς να διερευνώνται.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής αναφέρει ότι «στις 16:08 χθες το απόγευμα ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καλαμιώνα και ξύλινη αποθήκη εστιατορίου στην Αγία Νάπα».

Από την πυρκαγιά, σημειώνει, καταστράφηκε η αποθήκη και το περιεχόμενο της (Ηλεκτρικές συσκευές, τραπέζια, καρέκλες και στρώματα). Επίσης επηρεάστηκαν δύο μικρές παρακείμενες αποθήκες με ηλεκτρικά είδη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν 2 Πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην πυρόσβεση συνέδραμαν και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς. 

ΚΥΠΕ

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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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