Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια «δείχνει» κοκτέιλ ισχυρών κατασταλτικών στο ιατρείο του Κολωνακίου – Τι αποκαλύπτουν οι 8 ουσίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το protothema.gr, η ανίχνευση προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης στον οργανισμό του τραγουδιστή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την πλευρά της οικογένειάς του, η οποία εκτιμά ότι ο συνδυασμός των δύο πρώτων ουσιών συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατό του.

Τα ευρήματα προέρχονται από τον τοξικολογικό έλεγχο που διενήργησε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας, Γιώργος Φιτσιάλος, στο εργαστήριο DNAlogy, όπου εξετάστηκε η παρουσία 1.600 ουσιών.

Ωστόσο, τα επίσημα αποτελέσματα από τα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία θα περιληφθούν στη δικογραφία, εξακολουθούν να αναμένονται.

Οι τρεις ουσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο

Κατά την πλευρά της οικογένειας, τα κρισιμότερα ευρήματα είναι η παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης.

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη αποτελούν ισχυρά κατασταλτικά φάρμακα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την αναπνευστική λειτουργία. Η ταυτόχρονη χορήγησή τους μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική τους δράση, όπως έχει επισημάνει και ο πραγματογνώμονας της οικογένειας.

Η τρίτη ουσία, η φλουμαζενίλη, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών, στις οποίες ανήκει η μιδαζολάμη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που διατυπώνεται από την πλευρά της οικογένειας, στον τραγουδιστή χορηγήθηκαν τα δύο κατασταλτικά φάρμακα και, μετά την κατάρρευσή του, επιχειρήθηκε η αναστροφή της καταστολής με φλουμαζενίλη, χωρίς αποτέλεσμα.

Η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την αξιολόγηση των ενεργειών που έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πάντως, ο ακριβής μηχανισμός θανάτου και ο βαθμός στον οποίο συνέβαλε κάθε ουσία παραμένουν ζητήματα της επίσημης ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ερωτήματα για τις ευθύνες των δύο γιατρών

Τα νέα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν και σε σχέση με τις ενέργειες της γιατρού Ιωάννας Γάκα και του συζύγου και συγκατηγορουμένου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιωάννα Γάκα είχε αναφέρει στην κατάθεσή της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν της είχε αποκρύψει τις ουσίες που είχε λάβει πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο.

Το γεγονός αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε ο τραγουδιστής και τη δυνατότητα της γιατρού να έχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τα ερωτήματα για την απόφαση χορήγησης δύο ισχυρών κατασταλτικών φαρμάκων.

Ο βαθμός ευθύνης καθενός από τους εμπλεκομένους αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Ποιος προμήθευσε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη;

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ιατρείο της οδού Καρνεάδου προμηθεύτηκε τα συγκεκριμένα αναισθητικά σκευάσματα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων υπό τις συνθήκες λειτουργίας ενός απλού ιατρείου εγείρει ζητήματα νομιμότητας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι για την προμήθεια σκευασμάτων προποφόλης απαιτείται συνταγή και σχετική ιατρική γνωμάτευση για συγκεκριμένο ασθενή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει από την έρευνα αντίστοιχη γνωμάτευση που να αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, τίθεται ζήτημα διερεύνησης της προέλευσης των φαρμάκων και ενδεχόμενων ευθυνών όσων τα διέθεσαν στο ιατρείο.

Τα 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης και η ενημέρωση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στους χειρισμούς που έγιναν όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιωάννα Γάκα είχε αρχικά αναφέρει ότι ο ασθενής κατέρρευσε ενώ επιχειρούσε να του τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα.

Ωστόσο, από την εξέταση των δεδομένων των μηχανημάτων του ιατρείου φέρεται να προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης επί 42 λεπτά όταν υπέστη ανακοπή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δημιουργεί ερωτήματα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και για όσα γνωστοποιήθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν κλήθηκαν να παραλάβουν τον ασθενή.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης έπειτα από χορήγηση ισχυρών κατασταλτικών ουσιών, είναι κρίσιμη η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ και η πλήρης ενημέρωση των διασωστών για τα φάρμακα που έχουν χορηγηθεί.

Κατά την εκτίμησή του, η έγκαιρη ειδοποίηση, με σαφή αναφορά στις ουσίες και στην προσπάθεια αναστροφής της καταστολής, θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Οι οκτώ ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του

Ο τοξικολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε για λογαριασμό της οικογένειας κατέδειξε συνολικά την παρουσία οκτώ ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Πέραν της προποφόλης, της μιδαζολάμης και της φλουμαζενίλης, εντοπίστηκαν ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη, δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ψυχιατρική θεραπεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τραγουδιστής ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, γεγονός που ήταν γνωστό στην οικογένειά του.

Στις εξετάσεις ανιχνεύθηκαν επίσης κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη, ο κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης, η παρουσία του οποίου αποτελεί δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην ουσία.

Η όγδοη ουσία είναι η λιδοκαΐνη, η οποία χρησιμοποιείται ως τοπικό αναισθητικό.

Κρίσιμα τα επίσημα αποτελέσματα

Η έρευνα εισέρχεται πλέον σε σημαντικό στάδιο, καθώς τα ευρήματα από τον έλεγχο της οικογένειας αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τα επίσημα τοξικολογικά και ιστολογικά αποτελέσματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι συνθήκες χορήγησης των φαρμάκων όσο και οι ενέργειες που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και η νομιμότητα της προμήθειας των αναισθητικών σκευασμάτων.

Το ενδεχόμενο νέων ποινικών κατηγοριών παραμένει ανοιχτό, χωρίς να έχει ακόμη προκύψει οριστική δικαστική κρίση για τον μηχανισμό θανάτου και τις ευθύνες των εμπλεκομένων.

Πηγή: protothema.gr