Stranger Things: Δες το επίσημο teaser για την 5η και τελευταία σεζόν στο Netflix

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο teaser της 5ης σεζόν του Stranger Things, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επικό φινάλε της δημοφιλούς σειράς. Η τελευταία σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα σε τρεις τόμους.

Η 5η σεζόν θα προβληθεί σε τρία μέρη:

Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς εξακολουθεί να υποφέρει από τα καταστροφικά γεγονότα του ρήγματος, ενώ ο Vecna παραμένει άφαντος και πιο επικίνδυνος από ποτέ. Οι ήρωές μας, ενωμένοι για μια τελευταία αποστολή, έχουν έναν κοινό σκοπό: να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον μεγαλύτερο εχθρό τους.

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν η κυβέρνηση επιβάλλει στρατιωτική καραντίνα στην πόλη, εντείνοντας τις έρευνες για την Έντεκα, η οποία αναγκάζεται να κρυφτεί ξανά. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ, ένα σκοτεινό προαίσθημα απλώνεται πάνω από το Χόκινς. Η παρέα καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει συναντήσει ποτέ — ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και θανατηφόρο από κάθε προηγούμενο.

THE STRANGER THINGS 5 TEASER IS HERE pic.twitter.com/xklBxyJ11N