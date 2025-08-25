Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Απομνημονεύματα-βόμβα: Η Βιρτζίνια Τζουφρέ έγραψε την ιστορία της πριν από τον θάνατό της

Σύμφωνα με το Associated Press, το 400 σελίδων έργο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf.

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ (Virginia Giuffre), μιας από τις πιο γνωστές κατήγορους των καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein) και της πρώην συντρόφου του Γκίσλεϊν Μάξγουελ (Ghislaine Maxwell), αναμένεται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, λίγους μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατό της στην Αυστραλία, σε ηλικία 41 ετών. 

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», ολοκληρώθηκε από την Τζουφρέ σε συνεργασία με τη βραβευμένη δημοσιογράφο και συγγραφέα Amy Wallace.

