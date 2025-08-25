Συνθήκες εξαιρετικής ξηρασίας εξακολούθησαν να επικρατούν στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο στις αρχές Αυγούστου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Από τα μέσα Απριλίου, περίπου το ήμισυ αυτής της περιοχής πλήττεται από ξηρασία, ένα επεισόδιο που ξεπερνά σε σοβαρότητα τη μεγάλη ξηρασία του καλοκαιριού του 2022.

Συνθήκες εξαιρετικής ξηρασίας συνέχιζαν να πλήττουν στις αρχές Αυγούστου την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, με περισσότερο από το ήμισυ (51,3%) των εδαφών αυτών να επηρεάζονται, σύμφωνα με σημερινή ανάλυση του AFP των τελευταίων δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO).

Ένα τόσο υψηλό ποσοστό δεν είχε καταγραφεί ποτέ για την περίοδο από την 1η έως τις 10 Αυγούστου από τότε που ξεκίνησαν να διατηρούνται στοιχεία το 2012.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχόπτωση, υγρασία εδάφους και κατάσταση βλάστησης και περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Στις αρχές Αυγούστου, το 7,8% της Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου ήταν σε επίπεδο συναγερμού, το υψηλότερο, το 38,7% σε κατάσταση προειδοποίησης και το 4,9% υπό παρακολούθηση.

Ο Καύκασος και τα βόρεια Βαλκάνια είναι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Η Γεωργία και η Αρμενία επηρεάζονται από την ξηρασία στο 97% της επικράτειάς τους, όπως και η Βουλγαρία και το Κόσοβο, ενώ η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Ουγγαρία και το Μαυροβούνιο έχουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της έκτασής τους υπό προειδοποίηση ή σε κατάσταση συναγερμού για ξηρασία.

Αυτή η περιοχή της Ευρώπης επλήγη από καύσωνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι οποίοι ευνόησαν το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών, μερικές από τις οποίες ήταν θανατηφόρες (ένας θάνατος καταγράφηκε στο Μαυροβούνιο, ένας στην Αλβανία).

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, χώρες όπου νωρίτερα τον Αύγουστο επίσης ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές, πλέον επηρεάζονται μόνο τοπικά από την ξηρασία. Το EDO εκτιμά ότι το 69,5% της Βρετανίας και το 63% της Γαλλίας (63%) επηρεάζονται από το φαινόμενο.

Βελτίωση παρατηρείται μόνο στην κεντρική Ευρώπη. Η υγρασία του εδάφους και οι συνθήκες βλάστησης επιστρέφουν στο φυσιολογικό στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Τσεχία, οι οποίες όμως είχαν πληγεί περισσότερο από την ξηρασία τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με υπολογισμό του AFP που βασίζεται σε εκτιμήσεις από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), οι πυρκαγιές, των οποίων η έξαρση και η εξάπλωση ευνοούνται από την ξηρασία, έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα στην ΕΕ το 2025, ξεπερνώντας μόλις σε οκτώ μήνες το ρεκόρ ενός ολόκληρου έτους.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

