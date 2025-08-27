Ποιος είναι ο νέος παράδεισος για τους συνταξιούχους

Τα τελευταία χρόνια, η επιλογή του ιδανικού τόπου συνταξιοδότησης έχει γίνει πιο περίπλοκη, καθώς οι μελλοντικοί συνταξιούχοι αναζητούν όχι μόνο ήλιο και χαμηλό κόστος διαβίωσης, αλλά και ασφάλεια, ποιοτική υγεία, πολιτική σταθερότητα και ψηφιακές υπηρεσίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Εσθονία αναδείχθηκε πρόσφατα ως κορυφαίος προορισμός συνταξιοδότησης παγκοσμίως, ξεπερνώντας 136 χώρες σε διεθνή κατάταξη της Everly Life, η οποία αξιολόγησε κόστος ζωής, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια, ποιότητα αέρα, ποσοστό ηλικιωμένων και πρόσβαση σε συνταξιοδοτικές βίζες.

Νικήτρια η Εσθονία

Η χώρα συγκέντρωσε 79,41 βαθμούς, αφήνοντας πίσω Νορβηγία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Το πλεονέκτημά της είναι η ισορροπία: χωρίς να είναι η φθηνότερη ή με την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, τα πάει εξαιρετικά σε όλους τους δείκτες.

Με υγειονομικό δείκτη 77,7, ασφάλεια 76,5 και χαμηλή ρύπανση (4,6), η Εσθονία συνδυάζει υψηλές προδιαγραφές με προσιτό κόστος ζωής (55,9), καθιστώντας τις συντάξεις πιο βιώσιμες σε σύγκριση με πλουσιότερες χώρες.

Η ψηφιακή υποδομή αποτελεί επίσης καθοριστικό ατού. Από το 1991 η χώρα έχει χτίσει πρότυπο e-διακυβέρνησης με e-Residency, απλοποιημένη φορολογία και πλήρως ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες. Για συνταξιούχους που θέλουν σύνδεση με τον κόσμο χωρίς να θυσιάσουν ποιότητα ζωής, αυτό είναι σημαντικό.

Μια κοινωνία φιλική στους ηλικιωμένους

Το ποσοστό ηλικιωμένων φθάνει το 20,91%, δείχνοντας κοινωνία ήδη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Πόλεις όπως το Τάρτου και το Πάρνου προσφέρουν καθαρή συγκοινωνία, πλατείες και εύκολη πρόσβαση σε υγεία. Η γνώση αγγλικών και η διαμονή μέσω ΕΕ διευκολύνουν Ευρωπαίους συνταξιούχους.

Στην κορυφαία δεκάδα για το 2025, εκτός από την Εσθονία, βρίσκονται Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστραλία, Καναδάς, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ιταλία. Η επιλογή της Εσθονίας δείχνει πως η σύγχρονη συνταξιοδότηση βασίζεται σε ισορροπία ασφάλειας, υγείας, σταθερότητας και ψηφιακής πρόσβασης, όχι μόνο σε χαμηλό κόστος ή ήλιο.

Συνολικά, η Εσθονία προσφέρει συνδυασμό ποιότητας ζωής, οικονομικής προσιτότητας και ψηφιακών δυνατοτήτων, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν την τρίτη ηλικία με ασφάλεια και άνεση.

newmoney.gr