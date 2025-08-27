Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Το ΥΠΕΞ αποδοκιμάζει την ισραηλινή επίθεση εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Οι δημοσιογράφοι, οι διασώστες και οι άμαχοι πρέπει πάντα να προστατεύονται», δήλωσε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια των δημοσιογράφων, ειδικά σε εμπόλεμες περιοχές, πρέπει να διασφαλίζεται και να εξασφαλίζεται πλήρως».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, σε ανάρτηση στο X, αποδοκιμάζει το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Nasser στη Γάζα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφων.

Στην ανάρτησή του αναφέρει «αποδοκιμάζουμε το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Nasser, το οποίο κόστισε τη ζωή σε δημοσιογράφους και άμαχους» και επισημαίνει ότι «απαιτείται διεξοδική διερεύνηση του τραγικού αυτού συμβάντος».

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΥΠΕΞΚυπριακό ΥΠΕΞ

