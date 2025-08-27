Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Χαιρετίζει η ΕΤΑΠ την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Χαιρετίζει η ΕΤΑΠ την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Ιεροκηπίας,προσθέτοντας πως αποτελεί ζωτικής σημασίας υποδομή.

H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, σε σχετική της ανακοίνωση, με ιδιαίτερη θέρμη χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ να καλύψει εξ’ ολοκλήρου το κόστος για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Τάσσος Παπαδόπουλος στον Δήμο Ιεροκηπίας .

Πρόκειται αναφέρει για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την επαρχία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Ιεροκηπίας.

Παράλληλα η ΕΤΑΠ συγχαίρει τον Δήμο Ιεροκηπίας για την σημαντική συνεργασία του με τον ΚΟΑ, για αυτή την πολύ θετική εξέλιξη.

Το Ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητήριο Γεροσκήπου ( Ιεροκηπίας) θεωρείται ζωτικής σημασίας υποδομή για τον Δήμο και τις αθλητικές υποδομές της επαρχίας Πάφου, αφού χρησιμοποιείται, προστίθεται στην ανακοίνωση, από εθνικές ομάδες και συλλόγους του εξωτερικού για προετοιμασίες και προπονήσεις.

Οι αποστολές αυτές συντείνουν σημαντικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με την διαμονή πολυπληθών αποστολών στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής κυρίως την χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου.

Η υποδομή δε, συμβάλλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό του αθλητικού τουρισμού, στην μείωση της εποχικότητας αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης.

Η ΕΤΑΠ Πάφου δηλώνει πανέτοιμη μόλις τα έργα προχωρήσουν να αρχίσει μαζί και με τους υπόλοιπους εταίρους την εντατική προώθηση του κολυμβητηρίου στην παγκόσμια τουριστική αρένα ώστε να επανατοποθετηθεί η υποδομή και πάλι στις επιλογές και προτιμήσεις δεκάδων ομάδων και εκατοντάδων μεμονωμένων αθλητών, καταλήγει στην ανακοίνωση της.

