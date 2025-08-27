«Δεν ήμουν καλά»: Η Μέγκαν Μαρκλ για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωή της έως σήμερα

Στη 2η σεζόν της σειράς της στο Netflix «With Love, Meghan» η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια ανάμνηση, ανακαλώντας μια περίοδο που η ίδια δεν ήταν καλά και παράλληλα βρισκόταν μακριά από τα παιδιά της.

Πρόκειται για το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, το οποίο παρατάθηκε λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο 3ο επεισόδιο της 2ης σεζόν της σειράς η δούκισσα του Σάσσεξ παραδέχτηκε ότι η μητρότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες της. «Είναι καλύτερο απ’ όσο περίμενα», είπε. Η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών.

Έπειτα μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να βρεθεί μακριά τους. «Το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινα χωρίς να είμαι με τα παιδιά ήταν σχεδόν τρεις εβδομάδες», είπε. «Δεν ήμουν... καλά».

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκονταν στο Λονδίνο, μακριά από το σπίτι τους στην Καλιφόρνια, για μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ ήδη βρίσκονταν στην Ευρώπη χωρίς τα παιδιά τους — τότε 3 και 15 μηνών — επισκεπτόμενοι το Μάντσεστερ και τη Γερμανία για φιλανθρωπικές δράσεις, πριν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ξαφνικά αρρώστησε η βασίλισσα. Συνολικά, έλειψαν 17 μέρες.

Το ζευγάρι παρέμεινε στο εξωτερικό για τις τελετές της κηδείας, και αργότερα ο Χάρι θυμήθηκε στο απομνημόνευμά του Spare το 2023 την απρόσμενη διάρκεια του χωρισμού τους από τα παιδιά.

«Το σύντομο ταξίδι μας τώρα θα γινόταν μια οδύσσεια. Άλλες δέκα μέρες, τουλάχιστον. Δύσκολες μέρες», έγραψε ο πρίγκιπας Χάρι. «Και έπρεπε να λείπουμε από τα παιδιά περισσότερο απ’ όσο είχαμε σχεδιάσει, περισσότερο απ’ όσο είχαμε λείψει ποτέ». Ο δούκας του Σάσσεξ έγραψε ότι αυτός και η Μέγκαν έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο την επομένη της κρατικής κηδείας της βασίλισσας στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Μόλις επέστρεψαν στο σπίτι, είπε ότι κράτησαν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ κοντά τους και «δεν μπορούσαν να τους αφήσουν από τα μάτια τους».

Ο Χάρι και η Μέγκαν μεγαλώνουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Η Μέγκαν Μαρκλ είπε πρόσφατα στο PEOPLE ότι αυτό της έδωσε επίσης τον χώρο να ξαναβρεί τα πάθη της για τη μαγειρική, τη δημιουργία και τη φιλοξενία — δραστηριότητες που μοιράζεται στη σειρά της With Love, Meghan, η οποία προβάλλεται τώρα στη 2η σεζόν της.

«Όταν τα παιδιά σου φτάνουν σε μια ηλικία — που δεν παίζεις πια μόνο στην άμμο μαζί τους, αλλά παίζεις ξανά στη δική σου άμμο — είναι κάτι πάρα πολύ χαρούμενο», είπε. «Ως γυναίκα, μητέρα και σύζυγος, το να μπορείς να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου — με έναν τρόπο που ήταν πάντα εκεί αλλά ίσως δεν μπορούσες να δώσεις τόση προσοχή όσο τώρα, που τα παιδιά είναι λίγο μεγαλύτερα — είναι ένα υπέροχο συναίσθημα».

Με πληροφορίες από people.com