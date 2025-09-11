Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Eurovision 2026: Ποιες χώρες απειλούν να αποχωρήσουν αν λάβει μέρος ξανά το Ισραήλ

Η 70ή διοργάνωση της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Αν και ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Μάιο, η συμμετοχή του Ισραήλ φαίνεται πως ενοχλεί σοβαρά αρκετές χώρες που απειλούν ανοιχτά πλέον την EBU ότι σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό αν συνεχίσει να συμμετέχει το Ισραήλ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, τρεις χώρες έχουν δηλώσει έντονα τη διαφωνία τους για πολιτικούς και ανθρωπιστικούς λόγους: Η Ισπανία, που ανήκει στις Big 5 χώρες της Eurovision, η Ισλανδία και η Σλοβενία. Από τη μεριά της, η EBU δηλώνει ότι θα σεβαστεί όποια απόφαση λάβουν, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι δεν θα μπλοκάρει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Εξάλλου οι λόγοι της επίμονης στήριξης της EBU στο Ισραήλ φαίνεται πως είναι και οικονομικοί, αφού τα τελευταία χρόνια ο πιο μεγάλος χορηγός της Eurovision είναι μια εταιρεία προιόντως ομορφιάς από τη συγκεκριμένη χώρα.

Επιστρέφει η Τουρκία στη Eurovision;

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη συζήτηση στο TRT σχετικά με την πιθανότητα να επιστρέψει η Τουρκία στη Eurovision. Ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός θεσμός ήταν πολύ δημοφιλής στη γειτονική χώρα αλλά τα τελευταία 13 χρόνια απέχει από τη διοργάνωση διαφωνώντας με τους κανόνες του διαγωνισμού.

Μάλιστα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει το 2024 τη Eurovision ως «Δούρειο Ίππο της κοινωνικής διαφθοράς» συμπληρώνοντας ότι «σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι αδύνατο να συναντήσεις έναν κανονικό άνθρωπο».

Πηγή: huffingtonpost.gr

ΙΣΡΑΗΛEUROVISION 2026

