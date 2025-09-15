Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Προς πώληση το σπίτι της στην οδό Στησιχόρου για 4 εκατ. ευρώ

Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα, δήλωσε ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώληση.

Το διαμέρισμα της οδού Στησιχόρου, το ιστορικό σπίτι όπου έζησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, βγαίνει ξανά προς πώληση, αυτή τη φορά στην τιμή των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώλησή του μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, υπογραμμίζοντας ότι η αξία του ακινήτου δεν συνδέεται μόνο με την τοποθεσία του, αλλά και με το όνομα της αείμνηστης εθνικής σταρ.

«Λόγω Αλίκης αλλά και λόγω περιοχής δικαιολογείται το ύψος της τιμής, καθώς δεν είναι το οίκημα αλλά η ψυχή, ο άνθρωπος πίσω από αυτό που καθορίζει την αξία», σημείωσε. Περιγράφοντας το ακίνητο, έκανε λόγο για μια «κομψή πολυκατοικία με πολύ ωραία είσοδο», με το ίδιο το διαμέρισμα να διαθέτει μεγάλες τζαμαρίες που ανοίγουν σε ευρύχωρη βεράντα με θέα στον Λυκαβηττό. «Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα», ανέφερε, τονίζοντας πως η ιδιαίτερη συναισθηματική του βαρύτητα το καθιστά μοναδικό.

«Είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά, οι οποίες δίνουν όλες σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί, έχεις θέα προς Λυκαβυττό, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα. Δεν είναι θέμα τιμής ή κτιρίου. Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που έχτισαν και έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη», εξήγησε. 

Σημείωσε επίσης, πως πάντοτε υπήρχε ζήτηση σε αυτή την περιοχή, αφού πολλοί ήθελαν ένα διαμέρισμα στη γειτονιά, όπου έζησε η μεγάλη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου. «Πάντα σε αυτή την περιοχή υπάρχει ζήτηση. Άλλοι έρχονται για να αφουγκραστούν κατά κάποιον τρόπο την Αλίκη και κάποιοι άλλοι που πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο»,ανέφερε. 

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι και να μη γίνεσαι ξεναγός», εξηγώντας ότι η πώληση απαιτεί προσοχή.

 

Πηγή: protothema.gr

