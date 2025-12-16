Πόση αληθινή σοκολάτα υπάρχει στους σοκολατένιους Άγιους Βασίληδες;

Πολλοί σοκολατένιοι Άγιοι Βασίληδες στη Γερμανία δεν περιέχουν πλέον πραγματική σοκολάτα, αλλά φθηνά υποκατάστατα.

Το Κέντρο Παροχής Συμβουλών Καταναλωτών στο Αμβούργο διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις η σοκολάτα αντικαθίσταται ολοένα και περισσότερο από απομιμήσεις σοκολάτας. Για παράδειγμα, το βούτυρο κακάο στην επικάλυψη σοκολάτας ενός προϊόντος κάποιων εταιρειών, αντικαταστάθηκε πλήρως με φυτικά λίπη. Η συσκευασία του προϊόντος αναγράφει πλέον «Σταφίδες με γεύση σοκολάτας γάλακτος».

Ο κατασκευαστής εξηγεί ότι η συνταγή έχει προσαρμοστεί λόγω αυξημένου κόστους. Η λίστα συστατικών περιλαμβάνει πλέον βούτυρο φοινικέλαιου. Οι αραιωμένες σταγόνες κακάο ή το γλάσσο με βάση το φυτικό λίπος αντικαθιστούν τη σοκολάτα. Κάποιοι κατασκευαστές αντικατέστησαν κρυφά την πραγματική μαύρη σοκολάτα στο μούσλι, με «σταγόνες κακάο», αραιωμένες με σκόνη εκχυλίσματος ρυζιού, όπως αποκάλυψε η πλατφόρμα παροχής συμβουλών καταναλωτών Lebensmittelklarheit Η τιμή έχει επίσης αυξηθεί και οι οργανισμοί προστασίας των καταναλωτών επικρίνουν αυτό το γεγονός ως προβληματικό, επειδή οι πελάτες αναμένουν μια γνήσια επικάλυψη σοκολάτας.

Η τιμή του κακάο

Ο λόγος; Η μεγάλη αύξηση της τιμής του κακάο το 2024, καθώς η τιμή του, διαπραγματεύεται έως και δύο χρόνια νωρίτερα. «Στο τέλος του 2024, η τιμή του κακάο έφτασε σχεδόν τα 12.000 δολάρια τον τόνο. Τώρα έχει υποχωρήσει στα 5.000 δολάρια-πάνω από 50%- αλλά το όφελος δεν φτάνει στους καταναλωτές , καθώς τα συμβόλαια αγοράς κακάο από πολλές σοκολατοβιομηχανίες έχουν συναφθεί, τουλάχιστον πριν ένα χρόνο», εξηγούν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Η αγορά κακάο βιώνει αυτή τη στιγμή μια σαφή αλλαγή», τονίζουν και εξηγούν: «Ενώ πέρυσι υπήρχαν φόβοι για μαζικές καταστροφές καλλιεργειών στις αφρικανικές χώρες, οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί σημαντικά έκτοτε. Στην Αφρική οι συνθήκες συγκομιδής κακάο έχουν σταθεροποιηθεί, στη Λατινική Αμερική οι προβλέψεις παραγωγής αυξάνονται ραγδαία. Η Ακτή Ελεφαντοστού παραμένει στην πρώτη θέση ενώ ο Ισημερινός θα μπορούσε να ξεπεράσει την Γκάνα ως ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ήδη από το επόμενο έτος». Περίπου το 65% όλων των κόκκων κακάο προέρχεται από τέσσερις χώρες της Δυτικής Αφρικής: Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία και Καμερούν.

«Οι Αφρικανοί αγρότες παράγουν τα τρία τέταρτα των 4,7 εκατομμυρίων τόνων κακάο που συλλέγονται ετησίως παγκοσμίως. Ωστόσο, το κέρδος τους είναι μόλις το 5% της μέσης λιανικής τιμής μιας σοκολάτας», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Sudwind”.

Το χρηματιστήριο κακάο

Η τιμή του κακάο καθορίζεται κυρίως από τα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, τα οποία βασίζονται στην προσφορά και τη ζήτηση.

Ο ειδικός στην αγορά κακάο Φρίντελ Χουτζ Ανταμς από τον οργανισμό “Sudwind” αναφέρει μια σημαντική πτυχή της διαμόρφωσης των τιμών: «Η τιμή του κακάο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων και οι χρόνοι παράδοσης είναι ιδιαίτερα μεγάλοι για εποχιακά προϊόντα όπως η χριστουγεννιάτικη σοκολάτα, με την παραγωγή να ξεκινά ήδη από το καλοκαίρι. «Αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι για τις εταιρείες που επεξεργάζονται κακάο, τα υλικά για τα προϊόντα σοκολάτας αγοράστηκαν σε πολύ υψηλότερη τιμή».

Ακόμη και μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες υποβαθμίζουν τις συνταγές των προϊόντων σοκολάτας τους, επικαλύπτοντας κάποια προϊόντα με λευκό γλάσσο από φοινικέλαιο και όχι πλέον με λευκή σοκολάτα.

«Οι καταναλωτές φαίνεται να αγοράζουν το ίδιο προϊόν, αλλά συχνά λαμβάνουν χαμηλότερη ποιότητα στην ίδια τιμή», εξηγεί ο Αρμιν Βάλετ, ειδικός τροφίμων στο Κέντρο Καταναλωτών.

Οι κανονισμοί της ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, μια μπάρα σοκολάτας γάλακτος πρέπει να περιέχει 30% ακατέργαστο κακάο, εξηγεί ο ειδικός στο κακάο Χουτζ Άνταμς. Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές εμπορεύονται όμως προϊόντα με φθηνότερα συστατικά, στα οποία η περιεκτικότητα σε πραγματική σοκολάτα μειώνεται σταθερά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η πρακτική φαίνεται να είναι συνηθισμένη. Σύμφωνα με τους New York Times, πολλές εταιρείες προσαρμόζουν εδώ και καιρό τις συνταγές της σοκολάτας για να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Πηγή: naftemporiki.gr