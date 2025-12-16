Για κοινότητα Ισραηλινών εγκληματιών στα κατεχόμενα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Ισραήλ - Νέος ύποπτος διέφυγε για Κύπρο

Στα κατεχόμενα φέρεται να έχει διαφύγει νεαρός που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, τα οποία αναφέρονται σε κοινότητα Ισραηλινών εγκληματιών που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.

Πρόκειται για τον Ματάν Αρβίβ από την πόλη Χαντέρα, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες - από διακίνηση όπως και εμπορία ναρκωτικών και όπλων μέχρι απάτες, απειλές και ξέπλυμα χρήματος.

Όπως γράφουν, την περασμένη εβδομάδα πράκτορας της Ισραηλινής Αστυνομίας, ο οποίος είχε καταφέρει να διεισδύσει στο κύκλωμα των κακοποιών και επί ένα χρόνο αποσπούσε πολύτιμες πληροφορίες κατάφερε να παγιδεύσει 60 άτομα του κυκλώματος αγοράζοντας ναρκωτικά και όπλα.

Σε συντονισμένες επιχειρήσεις η Αστυνομία συνέλαβε όλους τους εμπλεκόμενους - ανάμεσά τους και τα τρία αδέλφια του Ματάν Αρβίβ, Έλι, Οσάρ και Ομρί. Όταν αναζήτησαν και τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τα δημοσίευματα μετά από έρευνα διαφάνηκε ότι είχε φύγει από τη χώρα και ότι βρίσκεται στην κατεχόμενη Κύπρο, τα οποία γράφουν επίσης πως τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα Ισραηλινών εγκληματιών οι οποίοι ζουν στα κατεχόμενα και κατευθύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους από εκεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ