Το πιο ευτυχισμένο μέρος στη γη για το 2025 ανακηρύχθηκε

Το Ινστιτούτο Ποιότητας Ζωής δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο ευτυχισμένες πόλεις στον κόσμο. Ποια αναδείχτηκε ως το πιο ευτυχισμένο μέρος στον πλανήτη; Μα φυσικά, η Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας.

Η ετήσια κατάταξη λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές της ζωής σε κάθε πόλη, από την οικονομία και την περιβαλλοντική προστασία, μέχρι τις υποδομές μεταφορών και την υγεία των πολιτών της.

Η Κοπεγχάγη ξεχώρισε για την ικανότητά της να «συνδυάζει άψογα την ιστορία, τη μοντέρνα ζωή και τη βιωσιμότητα», σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότιτον περασμένο Ιούνιο, η Κοπεγχάγη βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο για το 2025 της Economist Intelligence Unit (EIU), αδελφό οργανισμό του περιοδικού The Economist που κατέταξε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η σταθερότητα, οι υποδομές και το περιβάλλον.

Η ίδια η Δανία κατατάχθηκε ως η δεύτερη πιο ευτυχισμένη χώρα στην Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας (World Happiness Report), κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς άλλες τρεις πόλεις της Δανίας βρίσκονται επίσης στις 30 πρώτες της λίστας.

Οι 10 κορυφαίες πόλεις είναι οι εξής:

Κοπεγχάγη, Δανία Ζυρίχη, Ελβετία

Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη

Άαρχους, Δανία

Αμβέρσα, Βέλγιο

Σεούλ, Νότια Κορέα

Στοκχόλμη, Σουηδία

Ταϊπέι, Ταϊβάν

Μόναχο, Γερμανία

Ρότερνταμ, Ολλανδία

Τρεις συμβουλές που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή, από την πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο

Είναι εντυπωσιακό ότι οι ΗΠΑ δεν περιλαμβάνονται καθόλου στο Top 10. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί προορισμοί που βρίσκονται στη χρυσή λίστα των 30 πρώτων:

Το Βανκούβερ του Καναδά βρίσκεται στο νούμερο 11, η Νέα Υόρκη στο νούμερο 17, και η Μινεάπολις στο νούμερο 30.

Αν αναρωτιόμαστε πώς τα πήγαν άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, ιδούμερικοί από αυτούς:

Παρίσι (#13)

Βαρκελώνη (#22)

Δουβλίνο (#24)

Ρέικιαβικ (#27)

Λονδίνο (#31)

Σαν Ντιέγκο (#34)

Άμστερνταμ (#35)

Τόκιο (#42)

Ουάσιγκτον, D.C. (#43)

Φυσικά, κάποιες πόλεις ξεχώρισαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, Ιδού κάποιες από αυτές και σε ποια κατηγορία ξεχώρισαν:

Περιβάλλον: Βανκούβερ

Πολίτες: Ρόσκελντε, Δανία

Διακυβέρνηση: Νέα Υόρκη

Οικονομία: Κοπεγχάγη

Υγεία: Λιντς, Αυστρία

Μετακινήσεις: Λονδίνο

