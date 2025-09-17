Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μελέτης Ηλίας για το Σόι σου: «Θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

O Μελέτης Ηλίας μίλησε στο Breakfast @ Star για την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Το Σόι σου» και τις αλλαγές που θα δούμε.

«Ξεκινάμε αύριο γυρίσματα. Για μένα δεν είναι γύρισμα, είναι επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω. Έγινε χθες και η φωτογράφιση για το Σόι, πήγε πολύ καλά. Έχουν περάσει τα χρόνια, το 2014 ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε 2025. Αυτή τη φορά θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο», είπε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας.

meletis.jpg

Και πρόσθεσε:

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η χαρά και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που νιώσαμε».

 

 

