Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει σίριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ εγώ

Τη συζήτηση που έχει κάνει για να γίνει σίριαλ η ζωή της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο σε ηλικία 100 ετών, αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως έχει συζητήσει επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει εκείνη τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως τόνισε, πρόκειται για κάτι που έχει τις δυνατότητες να το κάνει.

«Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει ένα σίριαλ και να παίξω και τον ρόλο της γιαγιάς μου. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ και ξέρω ότι μπορώ και να το κάνω. Εμείς ήμασταν πάντα ενωμένοι με την οικογένειά μου, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Τον τελευταίο καιρό είμαστε πιο κοντά από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την υπόθεση εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο» και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, με εκείνη να υποστηρίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να μην είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε, θα ήταν πολύ καλύτερο αν δεν το μαθαίναμε όλο αυτό εμείς. Να είναι ήρεμος, να είναι όσο καλύτερα γίνεται και να χαμογελάει. Εγώ αυτό θέλω για τον Γιώργο», σημείωσε.

