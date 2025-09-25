Άννα Βίσση: Έχω κουραστεί σωματικά από τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, αλλά μέσα μου είμαι πολύ καλά

Στην εμπειρία των δύο μεγάλων συναυλιών της στο Καλλιμάρμαρο αναφέρθηκε η Άννα Βίσση, τονίζοντας πως παρότι αισθάνεται σωματική κούραση, ψυχικά νιώθει πλήρης και ευγνώμων.

Σε δηλώσεις που έκανε για τις δύο sold out εμφανίσεις της στο Παναθηναΐκο Στάδιο, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για «δικαίωση», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «τυχερό» που έλαβε τόση αγάπη από τον κόσμο.

Επίσης, σχολίασε στην εκπομπή «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ότι συνεχίζει να κάνει με την ίδια –και ακόμη μεγαλύτερη– όρεξη αυτό που αγαπά και υπηρετεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια: «Έχω κουραστεί σωματικά από τις δύο συναυλίες, αλλά μέσα μου είμαι πολύ καλά. Ήταν μαγικό όλο αυτό και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Είπα τη λέξη δικαίωση και την επαναλαμβάνω. Για μένα ήταν τρομερό αυτό που συνέβη και χαίρομαι που ο κόσμος το δίνει απλόχερα και με τόση γενναιοδωρία. Σίγουρα, ξέρω ότι συνεχίζω να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και που αγαπώ και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι που ακόμα έχω την ίδια και ίσως παραπάνω όρεξη από ποτέ».

Πηγή: protothema.gr