Σχεδόν ίδια η δόση στεγαστικού δανείου με αγοραίο ενοίκιο

Μείωση στον αριθμό των αιτητών για επιδότηση ενοικίου τα τελευταία τρία χρόνια δείχνουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Απαντώντας σε ερώτημα του βουλευτή Χρίστου Σενέκη, ο υπουργός σημειώνει ότι με βάση τα στοιχεία που τηρούνται, την τελευταία τριετία έχει παρατηρηθεί μικρή μείωση των αιτητών για επιδότηση ενοικίου και ταυτόχρονη αύξηση των αιτήσεων στα σχέδια αγοράς ή και ανέγερσης, καθώς με βάση τις συνθήκες της αγοράς και συγκεκριμένα την αύξηση στις τιμές των ενοικίων, πολλοί επιλέγουν να προβούν σε αγορά κατοικίας / διαμερίσματος, καθώς η δόση ενός στεγαστικού δανείου είναι πλέον παραπλήσια με το αγοραίο ενοίκιο.

Συγκεκριμένα οι επιδοτηθέντες το 2022 ανήλθαν στους 4.509, το 2023 στους 3.712 και το 2024 στους 3.155. Σημειώνεται ότι προς αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης των ενοικίων, τα ποσά επιδότησης αυξήθηκαν από 01/01/2024 κατά περίπου 15%.

Όπως ενημερώνει ο υπουργός, το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου περιήλθε στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) τον Ιανουάριο του 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 8(2) του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο του 2005 (46(Ι)/2005), το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου, αποτελεί ένα από τα στεγαστικά Σχέδια που εφαρμόζει η ΥΜΑΠΕ.

Οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζουν την επιδότηση ενοικίου αναφέρονται στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο του 1983 (Ν23/83) και στους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, καθώς και στο εσωτερικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής Κοινής Πρακτικής για την επιδότηση Ενοικίου.

Νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ΥΜΑΠΕ έχει αποστείλει νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση των άρθρων 22 έως 26 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου εκτοπισθέντων και παθόντων, τον διορισμό Λειτουργού Επιδότησης Ενοικίου, την Ιεραρχική Προσφυγή για αποφάσεις Λειτουργού Επιδότησης Ενοικίου και τη διάρκεια ισχύος των πιο πάνω άρθρων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση «κριτηρίων αξιολόγησης» αιτήσεων για το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου, που θα διέπουν την επιδότηση ενοικίου με βάση τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο του 2005.

Με την έγκριση του νομοσχεδίου, προσθέτει, θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για έγκριση, στα οποία θα περιλαμβάνεται τόσο ο τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων, όσο και νέοι πίνακες εισοδηματικών κριτηρίων.

Ο στόχος θα είναι η αύξηση των δυνητικά δικαιούχων εκτοπισθέντων που θα μπορούν να επωφεληθούν από το Σχέδιο και η πιο ορθή εφαρμογή του.

Ποσοστό απορρόφησης του κονδυλίου για το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το εγκεκριμένο κονδύλι για την Επιδότηση Ενοικίου, σημειώνει ότι αυτό απορροφάται σε ποσοστό άνω του 90% κατά μέσο όρο στην τριετία (93,54%- 2022 93,76%-2023 και 85,39%-2024).

Παράλληλα, τονίζει, οι οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις δεν παραμένουν αδιάθετες, αλλά μεταφέρονται στα άλλα Στεγαστικά Σχέδια των εκτοπισθέντων που αφορούν στην Αγορά, Ανέγερση ή Επιδιόρθωση κατοικίας / διαμερίσματος, στα οποία υπάρχει υπεραπορρόφηση, καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο αριθμό εγκρίσεων από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό.