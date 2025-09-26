Τζέιμι Όλιβερ για δυσλεξία: Οι συμμαθητές μου με κορόιδευαν ασταμάτητα, αλλά η μαγειρική με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου

Τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο σχολείο λόγω της δυσλεξίας περιέγραψε ο Τζέιμι Όλιβερ, αποκαλύπτοντας ότι γινόταν αντικείμενο χλευασμού από τους συμμαθητές του.

Ο διάσημος σεφ δεν είχε διαγνωστεί με δυσλεξία όσο ήταν μαθητής, γεγονός που τον έκανε να δυσκολεύεται με τις υποχρεώσεις του στο σχολείο και να νιώθει αποτυχημένος. Παρόλα αυτά, εξομολογήθηκε ότι στάθηκε τυχερός που ανακάλυψε από πολύ μικρή ηλικία ότι η μαγειρική ήταν το πάθος του.

Όπως τόνισε: «Το σχολείο ήταν πραγματική πρόκληση. Με τραβούσαν συνεχώς έξω από την τάξη για να πάω στην ''τάξη ειδικών αναγκών'' και οι συμμαθητές μου με κορόιδευαν ασταμάτητα. Αλλά ήμουν καλά, γιατί έξω από το σχολείο είχα τη μαγειρική. Η μαγειρική ήταν που μου έδωσε κίνητρο, αυτοπεποίθηση, ελπίδα και με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου. Ήμουν τυχερός. Ό,τι μου κατέστρεφε το σχολείο, το ξαναέβρισκα στην κουζίνα».

Ο Όλιβερ έκανε την παραπάνω εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας παιδικής σειράς βιβλίων μαγειρικής του με τίτλο «Little Food Library» που απευθύνεται σε παιδιά 2–4 ετών.

Πρόσφατα, ο 50χρονος μοιράστηκε επίσης ότι η σύζυγός του, Τζουλς, όπως και ορισμένα από τα παιδιά τους έχουν διαγνωστεί με νευροδιαφορετικότητα. Μιλώντας στο podcast της Νταβίνα ΜακΚολ Begin Again, εξήγησε ότι η κατάσταση της Τζουλς κάνει τη ζωή πραγματικά δύσκολη.

Συγκεκριμένα, είπε: «Είναι πάντα στο παρασκήνιο και το έχει επιλέξει συνειδητά. Είναι σίγουρα ο βράχος μας. Έχει απίστευτο ένστικτο, είναι πολύ καλή, πολύ αστεία. Την αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της, αλλά έχει διαγνωστεί με νευροδιαφορετικότητα που κάνει τη ζωή της πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και πολύ δύσκολη. Φυσικά υπάρχουν θετικά, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα που μας κάνουν να είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαι πολύ ευγνώμων για την Τζουλς και είναι μια εκπληκτική μητέρα».

Ο Όλιβερ ανέφερε επίσης ότι με την Τζουλς συζητούν κάθε βράδυ στο κρεβάτι για τα παιδιά τους και έχουν «μάθει να κατανοούν ότι η συμπεριφορά τους οφείλεται στο ότι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά». Πρόσθεσε στους Sunday Times ότι η επίγνωση αυτών των διαφορών «σου επιτρέπει να γίνεσαι καλύτερος γονιός».

