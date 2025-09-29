Θλίψη για τον Lewis Hamilton - Ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1 αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του σκύλο (φώτος)

Την απώλεια του αγαπημένου του Roscoe μοιράστηκε ο L. Hamilton με τους ακολούθους του στο Instagram, προκαλώντας ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης.

Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας, το αγγλικό μπουλντόγκ έχασε τη μάχη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα χέρια του L. Hamilton την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον L. Hamilton, ήταν ο ίδιος που πήρε την απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη στον 13 ετών μπουλντόγκ, που το συντρόφευε ακόμα και στους αγώνες της Formula 1.

Πριν από 5 χρόνια, ο L. Hamilton είχε θρηνήσει την απώλεια ενός ακόμα αγγλικού μπουλντόγκ, την Coco, η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 6 ετών.

Παρότι ο Hamilton δήλωσε ότι η απώλεια του Roscoe, με τον τρόπο που ήρθε, ήταν από τι πλέον οδυνηρές εμπειρίες της ζωής του, σημειώνοντας πάντως ότι είναι ευγνώμων για τη συμβίωση του με το διασημότερο, στον κόσμο της Formula 1, αγγλικό μπουλντόγκ.

Στο τέλος της δημοσίευσης, ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής ευχαρίστησε τους φίλους του για τη συμπαράσταση και την αγάπη που έδειξαν στον ίδιο και στον Roscoe, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που παρέμεινε διασωληνωμένος δίνοντας μια γενναία μάχη ώστε να κρατηθεί στη ζωή.

