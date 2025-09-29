Κατατίθεται άμεσα στη Βουλή το Σύστημα Αξιολόγησης εκπαιδευτικών, λέει η ΥΠΑΝ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να θυσιαστεί στη μικροπολιτική» επισήμανε η κα Μιχαηλίδου.

Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με την αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, να δηλώνει ότι το αναθεωρημένο Σχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως οι αλλαγές που έγιναν βασίστηκαν στη λογική της συναίνεσης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης, χωρίς να αλλοιώνεται η φιλοσοφία του Σχεδίου.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα και τους Βουλευτές να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «εκκρεμότητα 50 χρόνων» που δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο.

«Αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να θυσιαστεί στη μικροπολιτική. Είναι μια εκκρεμότητα 50 χρόνων και αποτελεί έντονο κοινωνικό αίτημα να τη διορθώσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση, προσθέτοντας πραγματική αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Υπογράμμισε ότι «η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα ανήκει σε όλους μας, στην πολιτεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και, πάνω απ’ όλα, στα παιδιά μας».

