Το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά» από τη Cyfield γέμισε την πόλη με παιδικά χαμόγελα και αισιοδοξία

Την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, η Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ μεταμορφώθηκε σε μια μεγάλη, πολύχρωμη αγκαλιά για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Το Nicosia Kids Festival: «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», που διοργάνωσε η Cyfield, χάρισε μια αξέχαστη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας τη χαρά του παιχνιδιού με την πράξη της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Με θεατρικές παραστάσεις, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, face painting, μασκότ, ρομποτικά μοντέλα και επιστημονικά πειράματα, το φεστιβάλ γέμισε την πλατεία με ήχους, φως και παιδικά χαμόγελα.

Η πλατεία γέμισε επίσης με αγάπη και μηνύματα προσφοράς, καθώς οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Hope for Children, Sophia for Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Μικροί Εθελοντές, Φωνή, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα Ελπίδα, Φωλιά Αγάπης, ΣΠΑΒΟ, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Μοναδικά Χαμόγελα, Πυξίδα Αγάπης, Φίλοι της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας, Αγκαλιάζω με Αγάπη και Στεκόμαστε Μαζί, παρουσίασαν το έργο τους και διέθεσαν προϊόντα, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ομίλου Cyfield, κα. Έφη Χρυσοχού, ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ σχεδιάστηκε «ως μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά και τις οικογένειες». Αναφέρθηκε επίσης στη 35χρονη πορεία του Ομίλου, σημειώνοντας πως «η πραγματική επιτυχία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στα έργα που ολοκληρώνει, αλλά και στην προσφορά της στην κοινωνία». Κλείνοντας, ανακοίνωσε τη στήριξη των οργανισμών που συμμετείχαν στο φεστιβάλ με συνολική χορηγία ύψους €20.000 ως μια ενίσχυση του σημαντικού έργου που επιτελούν.

Το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρώτη Κυρία της Δημοκρατίας, κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κύριος Χαράλαμπος Προύντζος, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Η Cyfield ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές, συνεργάτες, καλλιτέχνες και ομάδες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς και όλους όσοι έδωσαν το παρών, στηρίζοντας με τη συμμετοχή τους την όμορφη αυτή διοργάνωση.

Το Nicosia Kids Festival αφήνει πίσω του στιγμές χαράς, γέλιου και συγκίνησης. Μια μέρα που ανέδειξε τη δύναμη της αγάπης και της προσφοράς αποδεικνύοντας πως στην κοινωνία μας υπάρχουν ανεξάντλητα αποθέματα ανθρωπιάς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για τη Λευκωσία, γεμίζοντας κάθε χρόνο την πόλη με φως, αισιοδοξία και παιδικά χαμόγελα.