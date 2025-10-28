Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: «Θα προχωρήσουν… πλησιάζει η στιγμή!»

«Έχω λίγες μέρες να έρθω. Θα καθίσω λίγο. Θα πάμε μία εκδρομούλα και θα επιστρέψουμε».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα, τότε εκείνη είπε: «Όλα υπάρχουν στο μυαλό και στη ζωή. Καλά να είμαστε, γεροί και δυνατοί και ο καιρός τα δείχνει όλα αυτά. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φεύγω γιατί είναι τα παιδιά…».

Μετά τις δηλώσεις της, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στο Πρωινό για το ζευγάρι: «Θα προχωρήσουν… πλησιάζει η στιγμή!», με τον Γρηγόρη Μπάκα να προσθέτει: «Θα έρθει Ελλάδα».

Πηγή: gossiptv.gr