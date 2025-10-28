Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: «Θα προχωρήσουν… πλησιάζει η στιγμή!»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κάμερα του Πρωινού τσάκωσε την Κωνσταντίνα Ευριπίδου στο αεροδρόμιο η οποία είναι στην Ελλάδα με τα παιδιά της, μιας και είχε σχεδιάσει ένα ταξιδάκι με τον σύντροφό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

«Έχω λίγες μέρες να έρθω. Θα καθίσω λίγο. Θα πάμε μία εκδρομούλα και θα επιστρέψουμε».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα, τότε εκείνη είπε: «Όλα υπάρχουν στο μυαλό και στη ζωή. Καλά να είμαστε, γεροί και δυνατοί και ο καιρός τα δείχνει όλα αυτά. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φεύγω γιατί είναι τα παιδιά…».

Μετά τις δηλώσεις της, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στο Πρωινό για το ζευγάρι: «Θα προχωρήσουν… πλησιάζει η στιγμή!», με τον Γρηγόρη Μπάκα να προσθέτει: «Θα έρθει Ελλάδα».

Πηγή: gossiptv.gr

