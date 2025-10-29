Η Τράπεζα Κύπρου χάρισε ένα Nissan Ariya!

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία της Τράπεζας Κύπρου με τις κάρτες Visa, που συνδύασε την ηλεκτροκίνηση με την απόλαυση του καφέ!

Η μεγάλη τυχερή του διαγωνισμού είναι η Elena Vasilevskaia, η οποία κερδίζει το Nissan Ariya και ετοιμάζεται για αξέχαστες, οικολογικές βόλτες!

Συγχαρητήρια Έλενα! Σου ευχόμαστε καλές διαδρομές, γεμάτες άνεση, στυλ και βιωσιμότητα!

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, κάθε συναλλαγή με κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου προσέφερε συμμετοχές στην μεγάλη κλήρωση για:

Ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο Nissan Ariya

500 καφετιέρες Nespresso Vertuo Pop by De' Longhi

Οι 500 τυχεροί που κερδίζουν από μία καφετιέρα Nespresso Vertuo Pop by De' Longhi θα ενημερωθούν πολύ σύντομα με προσωπική επικοινωνία από την Τράπεζα Κύπρου.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες εκπλήξεις!