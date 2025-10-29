Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Τράπεζα Κύπρου χάρισε ένα Nissan Ariya!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η μεγάλη τυχερή του διαγωνισμού είναι η Elena Vasilevskaia, η οποία κερδίζει το Nissan Ariya και ετοιμάζεται για αξέχαστες, οικολογικές βόλτες!

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία της Τράπεζας Κύπρου με τις κάρτες Visa, που συνδύασε την ηλεκτροκίνηση με την απόλαυση του καφέ!

Συγχαρητήρια Έλενα! Σου ευχόμαστε καλές διαδρομές, γεμάτες άνεση, στυλ και βιωσιμότητα!

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, κάθε συναλλαγή με κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου προσέφερε συμμετοχές στην μεγάλη κλήρωση για:

  • Ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο Nissan Ariya
  • 500 καφετιέρες Nespresso Vertuo Pop by De' Longhi

Οι 500 τυχεροί που κερδίζουν από μία καφετιέρα Nespresso Vertuo Pop by De' Longhi θα ενημερωθούν πολύ σύντομα με προσωπική επικοινωνία από την Τράπεζα Κύπρου.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες εκπλήξεις!

