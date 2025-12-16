Δ. Πάφου: Εργασίες βελτίωσης των υποδομών στα Δημοτικά Μπάνια

Σε εργασίες βελτίωσης των υποδομών στα Δημοτικά Μπάνια προχωρά ο Δήμος Πάφου. Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών στα δημοτικά μπάνια που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, των αποδυτηρίων, και των ντους .

Όπως αναφέρεται τα Δημοτικά Μπάνια είναι μια παραλία με μήκος ακτογραμμής 100 μ., που βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου και είναι βραβευμένη με την τιμητική διάκριση της γαλάζιας σημαίας.

Η αμμώδης αυτή παραλία είναι ιδανική για όσους δεν θέλουν να απομακρυνθούν πολύ από το κέντρο της πόλης, αλλά και για όσους αγαπούν τα βαθιά νερά. Είναι πλήρως οργανωμένη και οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν: ξύλινους διαδρόμους, αποχωρητήρια, ντους, αποδυτήρια, κρεβατάκια θαλάσσης, ομπρέλες, κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης.

Τις εργασίες αναβάθμισης , επιθεώρησαν σήμερα Τρίτη ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του Δήμου Πάφου Ευκλείδης Αμβροσιάδης και ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Γρηγοριάδης .

Στη γύρω περιοχή υπάρχει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, ψαροταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, αλλά και καταλύματα.

Κοντά βρίσκονται επίσης χώροι και μνημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το Μεσαιωνικό Κάστρο, το γραφικό λιμανάκι, και το αρχαιολογικό πάρκο με τα περίφημα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της Πάφου.