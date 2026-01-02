Πυροτεχνήματα σε χώρους διασκέδασης και στην Κύπρο: «Καμπανάκι» μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η πολύνεκρη πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι, έφερε στο προσκήνιο μια πρακτική που δεν περιορίζεται μόνο στο εξωτερικό. Η χρήση πυροτεχνημάτων – ή σπινθηριστών- σε κλειστούς χώρους, για λίγα δευτερόλεπτα «θεάματος» σε μπαρ και χώρους διασκέδασης, καταγράφεται και στην Κύπρο, παρά τους προφανείς κινδύνους.

Στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το σενάριο ότι οι σπινθηριστές (sparklers) που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια άγγιξαν την οροφή, προκαλώντας φωτιά και έκρηξη. Το αποτέλεσμα ήταν σκηνές πανικού, δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες. Οι εικόνες εξακολουθούν να προκαλούν σοκ διεθνώς.

Και στην Κύπρο

Το φαινόμενο παρατηρείται και σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ στην Κύπρο, όπου σπινθηριστές τοποθετούνται πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας ή δίνονται ακόμη και σε πελάτες για λίγα δευτερόλεπτα εντυπωσιασμού, συχνά σε χώρους με χαμηλή οροφή και εύφλεκτα υλικά.

Η πρακτική αυτή είναι ορατή και καταγεγραμμένη. Αποτυπώνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτούν τόσο τα ίδια τα υποστατικά όσο και οι θαμώνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η χρήση βεγγαλικών γίνεται ενώ στον χώρο βρίσκονται αρκετά άτομα, συχνά μετά από κατανάλωση αλκοόλ, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Σπινθηριστές σε υποστατικό στην Κύπρο - θαμώνες τους «ανεμίζουν» σε κλειστό χώρο. Φωτογραφία από τα ΜΚΔ

«Δεν το βλέπουμε συχνά στη χώρα μας»

Ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης, ανέφερε στον «Π» ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι διαδεδομένη στην Κύπρο, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ότι εμφανίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

«Δεν το βλέπουμε συχνά στη χώρα μας, αλλά αυτό που έγινε στο Κραν Μοντανά μας προβλημάτισε όλους. Είναι ένα καμπανάκι και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρηματίες δεν μπορούν πάντα να ελέγξουν πλήρως τη συμπεριφορά των θαμώνων. Ανέφερε δε ότι «αυτά τα μικρά πυροτεχνήματα είναι φτιαγμένα για να μπαίνουν σε τούρτες», υπογραμμίζοντας πως «είναι σαν το μαχαίρι - έχει τη χρήση του, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο».

Η θέση της Πυροσβεστικής

Κληθείς να σχολιάσει τόσο το τραγικό συμβάν στο Κραν Μοντανά όσο και τη συγκεκριμένη πρακτική, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, υπογράμμισε ότι καλό είναι να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

«Οτιδήποτε μπορεί, έστω και στο μικρότερο ενδεχόμενο, να προκαλέσει πυρκαγιά, θεωρούμε ότι πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά σε κλειστούς χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε επίσης ότι και όταν υπάρχουν οδηγίες χρήσης για τέτοια προϊόντα, αυτές πρέπει να τηρούνται αυστηρά και να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα.

Νομοθεσία

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα πυροτεχνήματα δεν είναι από μόνα τους παράνομα, καθώς «η κατοχή τους είναι νόμιμη» και πρόκειται για προϊόντα που πωλούνται στην αγορά. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι η χρήση τους σε ακατάλληλες συνθήκες μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Είναι «όπως ένα πακέτο σπίρτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση σε ιδιωτικούς χώρους, επεσήμανε ότι η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των υποστατικών, οι οποίοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και να παρεμβαίνουν όταν παρατηρούνται επικίνδυνες πρακτικές.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι το περιστατικό στην Ελβετία βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και πως οποιαδήποτε αξιολόγηση ή ενδεχόμενη αναπροσαρμογή πρακτικών στην Κύπρο πρέπει να βασιστεί στα πορίσματα της έρευνας.