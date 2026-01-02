Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Υπολογισμό μισθοδοσίας με βάση τις φοροελαφρύνσεις του 2025, ζητά η Ισότητα από τον Γενικό Λογιστή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ισότητα αιτείται όπως οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις «έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στα νέα δεδομένα».

To Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα απεύθυνε εγγραφώς στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας Ανδρέα Αντωνιάδη αίτημα για προσαρμογή του υπολογισμού μισθοδοσίας- παρακράτησης φόρου βάσει των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων που περιλαμβάνει ο νόμος του 2025.

Η Ισότητα αιτείται όπως οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις «έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στα νέα δεδομένα». 

Όπως αναφέρει τυχόν υπολογισμός του φόρου εισοδήματος βάσει του ακαθάριστου εισοδήματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές εκπτώσεις, θα στερεί -έστω και προσωρινά- πολύτιμη ρευστότητα από οικογένειες που την έχουν πραγματική ανάγκη.

«Θεωρούμε δίκαιο και σκόπιμο η φορολογία να αντικατοπτρίζει εξαρχής την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του κάθε υπαλλήλου, αυξάνοντας το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά του κάθε μήνα», προσθέτει και παρακαλεί όπως γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό μισθοδοσίας ώστε να συνυπολογίζονται μηνιαίως η οικογενειακή κατάσταση και τα στεγαστικά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, ο Γενικός Λογιστής να απευθύνει ανάλογες συστάσεις και προς τα λογιστήρια των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, διασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή δίκαιης πολιτικής σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα