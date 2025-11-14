Απίθανος παίκτης στο Ρουκ Ζουκ έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - «Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»

Ένα προξενιό δέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στον αέρα του «Ρουκ Ζουκ». Ο Βασίλης βρέθηκε στο τηλεπαιχνίδι όπως φαίνεται, για να φτιάξει ξανά την προσωπική ζωή του πατέρα του.

Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο νεαρός ρώτησε την παρουσιάστρια αν είναι ελεύθερη. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», είπε ο παίκτης, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να ξαφνιάζεται.

Δείτε το βίντεο

«Μου προξενεύει τον πατέρα του;», ρώτησε, με εκείνον να προσθέτει: «Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος», κάνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλατό να ξεσπάσουν σε γέλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια τον ευχαρίστησε για την πρότασή του γελώντας, με εκείνον να προσθέτει πως ελπίζει να μην παρεξηγήθηκε «αφού δεν ξέρει αν τελικά είναι ελεύθερη ή όχι». «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια.

Πηγή: Protothema.gr