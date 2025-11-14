Απίθανος παίκτης στο Ρουκ Ζουκ έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - «Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»

Ένα προξενιό δέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στον αέρα του «Ρουκ Ζουκ». Ο Βασίλης βρέθηκε στο τηλεπαιχνίδι όπως φαίνεται, για να φτιάξει ξανά την προσωπική ζωή του πατέρα του.
Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο νεαρός ρώτησε την παρουσιάστρια αν είναι ελεύθερη. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», είπε ο παίκτης, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να ξαφνιάζεται.
Δείτε το βίντεο
@ant1livetv Προξενιό on air… με τη Ζέτα! 💐 👉 Το #RoukZouk είναι τώρα στον ΑΝΤ1 Κύπρου #ant1livetv #TuneIn ♬ original sound - ANT1 Live TV
Η Ζέτα Μακρυπούλια τον ευχαρίστησε για την πρότασή του γελώντας, με εκείνον να προσθέτει πως ελπίζει να μην παρεξηγήθηκε «αφού δεν ξέρει αν τελικά είναι ελεύθερη ή όχι». «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια.