Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ο αστυνομικός που συνελήφθη

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σήμερα στις 09:00, οδηγείται μέλος της Αστυνομίας, σε βάρος του οποίου διερευνάται σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Συνολικά εξετάζονται εννέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η κατάχρηση εξουσίας, η μεταφορά κινητού τηλεφώνου και φορητού μέσου επικοινωνίας σε αστυνομικά κρατητήρια, ο δεκασμός δημόσιου λειτουργού, η παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος και συναλλαγές που υποδηλώνουν διαφθορά.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο αστυνομικός, ενώ εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης σε κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων.

