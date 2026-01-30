Μαυρογιάννης για τριμερή: Τι χαρακτήρισε «συνταγή αποτυχίας» στο Κυπριακό (ηχητικό)

Στον απόηχο της τριμερούς συνάντησης και της παρέμβασης του Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μίλησε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», προειδοποιώντας για κινδύνους αποδυνάμωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και οπισθοδρόμηση στο Κυπριακό.

ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο κ. Μαυρογιάννης χαρακτήρισε «όχι και τόσο σοβαρή» την κίνηση του Πακιστάν να σπάσει τη σιωπηλή διαδικασία για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρακτική που έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν και δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Όπως ανέφερε, η στάση του Πακιστάν εντάσσεται στη γενικότερη στήριξή του προς την τουρκική πλευρά.

Ωστόσο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιώντας ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό επηρεάζουν άμεσα την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, από τις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται συνολική μείωση προσωπικού, ενώ το Γραφείο Καλών Υπηρεσιών θα αποδυναμωθεί δραστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρογιάννη, οι εξελίξεις αυτές περιορίζουν σοβαρά τις δυνατότητες του ΟΗΕ να επιτηρεί αποτελεσματικά τη νεκρή ζώνη και να διασφαλίζει τη σταθερότητα σε μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός μήκους σχεδόν 200 χιλιομέτρων. Στην παρατήρηση ότι «στο τέλος θα κληθούμε εμείς να προσέχουμε τη γραμμή», σημείωσε πως κάτι τέτοιο είναι «πάρα πολύ προβληματικό, γιατί πάνε χαμένα όλα όσα έγιναν κατά καιρούς με την αποστρατιωτικοποίηση και τη μη επάνδρωση φυλακίων».

«Συνταγή αποτυχίας»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη τριμερή, εκτίμησε ότι δεν υπήρξαν ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα, πέρα από μια εκτενή συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την πρότασή του σχετικά με τις συγκλίσεις, τονίζοντας ότι η ανάθεσή τους στα Ηνωμένα Έθνη συνιστά «συνταγή αποτυχίας» και οδηγεί σε επικίνδυνη οπισθοδρόμηση.

Ο πρώην διαπραγματευτής υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες μπορούν να επαναρχίσουν από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, εφόσον υπάρξει ξεκάθαρη αποδοχή της βάσης λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Τέλος, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η διεθνής κοινότητα θεωρεί την ελληνοκυπριακή πλευρά πραγματικά πρόθυμη για λύση, σημειώνοντας ότι πλέον «περιμένει περισσότερα από εμάς».

