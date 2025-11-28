Το απίστευτο ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ από το «All I Want for Christmas Is You»

Το χριστουγεννιάτικο hit της Μαράια Κάρεϊ «All I Want for Christmas Is You» αποτελεί το πιο αγαπημένο τραγούδι της εορταστικής περιόδου από τότε που κυκλοφόρησε το 1994.

Και τώρα αποκαλύφθηκε ότι το γιορτινό τραγούδι έχει βοηθήσει τη 56χρονη Αμερικανίδα ντίβα της ποπ να χτίσει μια περιουσία που εκτιμάται στα 540 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Economist, το «πιασάρικο» τραγούδι αποφέρει στη Κάρεϊ περίπου 2,5 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο.

Μια άλλη εκτίμηση φέρνει τα ετήσια δικαιώματα στα 3 εκατ. δολάρια, γεμίζοντας τον τραπεζικό λογαριασμό της με… χριστουγεννιάτικη χαρά κάθε χρόνο.

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι, που έχει συγκεντρώσει 2,24 δισ. streams στο Spotify, απέφερε στην Μαράια το αστρονομικό ποσό των 60 εκατ. δολαρίων σε δικαιώματα από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία του, σύμφωνα με το Forbes το 2022.

Τι έκανε η Μαράια Κάρεϊ τα εκατομμύρια που κέρδισε

Η σταρ έχει αξιοποιήσει τα ετήσια χριστουγεννιάτικα έσοδά της για να χρηματοδοτεί τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Στις αρχές του 2016, η Μαράια Κάρεϊ και ο τότε αρραβωνιαστικός της, ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ, μετακόμισαν σε μια έπαυλη 6 υπνοδωματίων στην φυλασσόμενη κοινότητα The Oaks στο Καλαμπάσας του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι φέρεται να ξόδευε 250.000 δολάρια τον μήνα για την ενοικίαση του ακινήτου. Το σπίτι διέθετε εννέα μπάνια, πισίνα και γήπεδο μπάσκετ.

Το 1999, η Μαράια φέρεται να αγόρασε δύο διαμερίσματα στη διάσημη Tribeca της Νέας Υόρκης, ένα ρετιρέ που απέκτησε για 5,5 εκατ. δολάρια και ένα ακόμη διαμέρισμα στο ίδιο πολυτελές συγκρότημα που αγόρασε για 3,5 εκατ. δολάρια.

Αφού παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, Νικ Κάνον, η Κάρεϊ ξόδεψε 88,3 εκατ. δολάρια για μια έπαυλη 12 υπνοδωματίων στο Λος Άντζελες, την οποία ονόμασαν Fleur de Lys. Την πούλησαν το 2014 για το ίδιο ποσό.

Οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2016 μετά από τον χωρισμό τους το 2014, ενώ είχαν στην κατοχή τους και μια ακόμη έπαυλη στο Λος Άντζελες, η οποία πουλήθηκε το 2015 για 9 εκατ. δολάρια.

Η τραγουδίστρια είχε επίσης μια έπαυλη με τον Κάνον στις Μπαχάμες.

Το 2023, η Μαράια σημείωσε ζημία με την έπαυλή της στην Ατλάντα, αφού πουλήθηκε για 3,92 εκατ. δολάρια.

Πηγή: iefimerida.gr