Συνεργασία για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Πάφο

Σημαντική δράση για την ενίσχυση της νεολαίας και της εκπαιδευτικής επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου από τον Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Youth Board of Cyprus) και το Junior Achievement Κύπρου, φέρνοντας τους νέους της πόλης πιο κοντά σε ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενεργούς συμμετοχής στην τοπική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για τη νεολαία της Πάφου, καθώς μέσα από τη συνεργασία αυτή οι νέοι θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα του Junior Achievement, τα οποία προάγουν την καινοτομία, την επιχειρηματική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσω της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από υπηρεσίες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου χαιρέτισε τη δράση, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις ευκαιρίες για τους νέους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου στηρίζει έμπρακτα τη στρατηγική αυτή συνεργασία και παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση δράσεων που προσφέρουν στους νέους τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν, να καινοτομήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.