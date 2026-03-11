Το λάθος που κάνουμε και γεμίζει η ντουλάπα σκόρους: Τα σημεία που κρύβονται και οι φυσικοί τρόποι για να τους διώξουμε

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών παρατηρούν μια ενοχλητική «εισβολή»: τους σκόρους.

Το πρόβλημα συχνά γίνεται αντιληπτό όταν εμφανίζονται οι πρώτες μικρές τρύπες σε πουλόβερ, παλτό ή χαλιά. Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι σκόροι μπορούν να πολλαπλασιαστούν πολύ γρήγορα. Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει έως και 300 αυγά μέσα σε τρεις μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι μια μικρή παρουσία μπορεί σύντομα να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

Οι σκόροι ζουν συνήθως κοντά σε δέντρα και περιοχές με υγρασία και προσελκύονται από το φως. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να μπουν στο σπίτι μέσα από ανοιχτά παράθυρα, μπαλκονόπορτες, αεραγωγούς και καμινάδες.

Η «σεζόν» τους διαρκεί συνήθως από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο.

Τα σημεία του σπιτιού που αγαπούν περισσότερο

Οι σκόροι προτιμούν σκοτεινά και ήσυχα σημεία, όπου μπορούν να γεννήσουν αυγά χωρίς να ενοχληθούν.

Τα πιο συχνά σημεία είναι:

ντουλάπες και συρτάρια

αποθήκες και σοφίτες

ντουλάπια παλτών

κάτω από έπιπλα

πίσω από κουρτίνες και μαξιλάρια

στις άκρες χαλιών

πίσω από τοίχους ή σε μικρά κενά

Τα παλαιότερα σπίτια έχουν συχνά μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή διαθέτουν περισσότερες κρυφές κοιλότητες.

Οι σκόροι τρέφονται με κερατίνη, μια πρωτεΐνη που υπάρχει σε:

φυσικές ίνες (μαλλί, μετάξι)

τρίχες κατοικιδίων

υπολείμματα δέρματος και μαλλιών

Οι πραγματικές ζημιές στα ρούχα δεν προκαλούνται από τον ενήλικο σκόρο, αλλά από τις προνύμφες, όταν βγαίνουν από το κουκούλι τους.

Οι φυσικές μυρωδιές που τους διώχνουν

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι σκόροι απεχθάνονται ορισμένες μυρωδιές που οι άνθρωποι βρίσκουν ευχάριστες. Σε διάφορους πολιτισμούς χρησιμοποιούνταν ως απωθητικά κέδρος, λεβάντα, πατσουλί, δάφνη, λεμονόχορτο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια, σακουλάκια λεβάντας ή αρωματικά σαπούνια μέσα στις ντουλάπες για φυσική προστασία.

5 κινήσεις που μειώνουν δραστικά την εμφάνιση σκόρων

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές συνήθειες:

1. Συχνό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα:Ειδικά στις άκρες των χαλιών και κάτω από έπιπλα.

2. Μετακίνηση επίπλων:Πολλές φορές οι ζημιές εμφανίζονται σε σημεία που δεν καθαρίζονται συχνά.

3. Καθαρισμός της ντουλάπας την άνοιξη:Αφαιρέστε όλα τα ρούχα και καθαρίστε καλά ράφια και συρτάρια.

4. Χρήση αρωματικών σακουλιών: Λεβάντα, κέδρος και βότανα, όπως η δάφνη, λειτουργούν αποτρεπτικά.

5. Καθαρά ρούχα πριν αποθηκευτούν: Οι σκόροι έλκονται από λεκέδες, ιδρώτα και τρίχες.

Τι να κάνετε αν βρείτε τρύπες στα ρούχα

βγάλτε όλα τα ρούχα από την ντουλάπα

τινάξτε τα καλά

χρησιμοποιήστε ατμό για να σκοτώσετε αυγά ή προνύμφες

βάλτε τα ρούχα σε σακούλες στην κατάψυξη για λίγες ημέρες

πλύνετε ή κάντε στεγνό καθάρισμα

Η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό «όπλο». Καθαριότητα, σωστός αερισμός και φυσικά αρώματα, όπως λεβάντα, κέδρος ή δάφνη, μπορούν να μετατρέψουν την ντουλάπα σας σε ένα περιβάλλον που οι σκόροι αποφεύγουν.

Πηγή: iefimerida.gr