Πώς να τοποθετήσετε τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου χωρίς μπερδέματα (βίντεο)

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού είναι μια ιεροτελεστία που πολλές οικογένειες περιμένουν με ανυπομονησία. Ο ενθουσιασμός αυξάνεται κάθε χρόνο, και συχνά τα σπίτια στολίζονται ήδη από τον Νοέμβριο με λαμπάκια και στολίδια που δημιουργούν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, αλλά αφορά και τη δημιουργία μιας ζεστής, φιλόξενης και ξεχωριστής ατμόσφαιρας. Και είτε στολίσετε νωρίς, είτε αργότερα τον Δεκέμβριο, το αναντικατάστατο κέντρο της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης παραμένει πάντα το δέντρο.

Το κρέμασμα στολιδιών, κορδελών και αστεριών μπορεί να είναι διασκεδαστικό, όμως συχνά κάνουμε λάθη με τα φωτάκια, τα οποία μπορούν να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι τα τυλίγουν γύρω από το δέντρο από κάτω προς τα πάνω, προκαλώντας μπερδέματα, άγχος και μια λιγότερο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Για να αποκτήσει το δέντρο σας ένα μαγευτικό φωτισμό που κερδίζει αμέσως τα βλέμματα, υπάρχει ο σωστός τρόπος να τοποθετήσετε τα λαμπάκια.

Πώς να βάλετε τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πάντα με τα φώτα αναμμένα

Τα φωτάκια πρέπει να είναι αναμμένα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε τον φωτισμό σε πραγματικό χρόνο και να διορθώνετε σημεία που είναι πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά. Επιπλέον, αν τα φωτάκια είναι από πέρυσι, θα διαπιστώσετε αν κάποιες λάμπες έχουν καεί.

Ξεκινήστε από την κορυφή

Αν και παραδοσιακά πολλοί ξεκινούν από τη βάση, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινάτε από την κορυφή. Έτσι η πρίζα παραμένει εύκολα προσβάσιμη και αποφεύγονται προβλήματα με τα καλώδια ή κρεμαστά σημεία.

Φωτίστε κλαδί-κλαδί

Αυτό είναι το μυστικό για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Περνάτε το καλώδιο από το κέντρο του δέντρου μέχρι την άκρη κάθε κλαδιού και το επιστρέφετε στο κέντρο. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία σε κάθε κλαδί. Το αποτέλεσμα είναι βαθύ, ομοιόμορφο και ογκώδες, όπως στα περιοδικά διακόσμησης.

Διατηρήστε το κωνικό σχήμα

Καθώς περνάτε τα φωτάκια, προσέξτε να μην αλλοιωθεί η φυσική κωνική μορφή του δέντρου. Ελέγχετε τακτικά και αναπροσαρμόζετε τα κλαδιά, ώστε το δέντρο να παραμένει συμμετρικό και όμορφο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: bovary.gr