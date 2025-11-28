Με 8,2% «τρέχει» η οικονομία της Ινδίας – Ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών

Ταχύτερη ανάπτυξη, από την αναμενόμενη, κατέγραψε το τελευταίο τρίμηνο η οικονομία της Ινδίας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, αλλά ο αντίκτυπος από τους αμερικανικούς δασμούς αναμένεται να είναι αισθητός στο υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 8,2%, σε ετήσια βάση, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας τον ταχύτερο ρυθμό κατά τους τελευταίους 12 και πλέον μήνες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Στατιστικής της Ινδίας.

Η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη από την ανάπτυξη 7,8% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο και ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για ανάπτυξη 7,4%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στηρίχθηκε στην υψηλότερη καταναλωτική ζήτηση, την ισχυρή ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα και στατιστικούς παράγοντες.

Η ανάγνωση της Παρασκευής επιβεβαιώνει τη θέση της Ινδίας ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία και θα αποτελέσει ευπρόσδεκτη είδηση για τους Ινδούς υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής που παλεύουν με το αδύναμο ινδικό νόμισμα, την μείωση των εξαγωγών και την απομάκρυνση από τις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα περισσότερα ινδικά προϊόντα ως μια τιμωρία για τις αγορές από το Νέο Δελχί ρωσικού πετρελαίου, το οποίο η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πως βοηθά στη χρηματοδότηση της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ινδικές αποστολές σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου, καθώς οι εξαγωγείς είχαν σπεύσει προηγουμένως να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα της έναρξης των δασμών.

Από τότε όμως, οι δασμοί έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν την κατάσταση, με τις συνολικές εξαγωγές να μειώνονται κατά 11,8%, σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο, λόγω της πτώσης των αποστολών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ο ινδικός τύπος έχει αναφέρει μια επικείμενη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει επίσημα κάποια σημαντική εξέλιξη.

