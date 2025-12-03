Σίντνεϊ Σουίνι για το διαζύγιο των γονιών της: Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια πίστευε πως η ίδια είχε συμβάλει στο διαζύγιο των γονιών της. Μιλώντας στο podcast Awards Chatter του Hollywood Reporter, η 28χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι η οικογένειά της μετακόμισε από την Ουάσινγκτον στο Λος Άντζελες για να την στηρίξει στην προσπάθειά της να βρει ρόλο στο Χόλιγουντ, μια απόφαση που, όπως λέει, συνοδεύτηκε από οικονομικές πιέσεις και μεγάλη ανατροπή στην καθημερινότητά τους.

«Ήθελα να αποδείξω στους γονείς μου ότι άξιζε η προσπάθεια»

Η Σουίνι ανέφερε ότι, στα πρώτα βήματα της καριέρας της, δεχόταν κάθε δουλειά που θα της έδινε εμπειρία και επαφές. «Έκανα ό,τι μπορούσα για να χτίσω βιογραφικό, να γνωρίσω ανθρώπους και να μην απογοητεύσω τους γονείς μου», είπε, αναφερόμενη στα πρώτα της περάσματα από σειρές όπως τα Heroes και Criminal Minds.

Η μετακόμιση όμως βάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη, όταν φτάνεις στο Λος Άντζελες συνειδητοποιείς ότι οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχες συνηθίσει», σημείωσε.

«Ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του, νιώθω ότι τους φόρτωσα πολλά»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της έχασε τη δουλειά του, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια σε οικονομική κατάρρευση. «Η οικογένειά μου κήρυξε πτώχευση όταν ήμουν 16», είπε. «Αργότερα πήραν διαζύγιο, και για πολύ καιρό ένιωθα ότι έφταιγα εγώ, επειδή τους έφερα σε μια πόλη που άλλαξε εντελώς τη ζωή τους».

Η Σουίνι, που ξεχώρισε μέσα από το Euphoria και το Anyone But You, παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε χρόνια για να απαλλαγεί από αυτό το αίσθημα ευθύνης. Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Σίντνεϊ Σουίνι προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας της ταινίας The Housemaid, το πολυαναμενόμενο θρίλερ που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.

protothema.gr