ΔΗΠΑ: Επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο στις επερχόμενες εκλογές

Συνεδρίαση για μια πρώτη αποτίμηση της προεκλογικής προετοιμασίας της ΔΗΠΑ πραγματοποίησε το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, η συζήτηση διεξήχθη σε δημιουργικό κλίμα, με έμφαση στη συνεννόηση και στη συλλογική ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ παρουσίασε τις προετοιμασίες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πριν το τέλος του έτους. Το Πολιτικό Γραφείο αξιολόγησε θετικά τα μέχρι σήμερα βήματα και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρία να διεξαχθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, με αποκλειστικό αντικείμενο τη στρατηγική, τις θεματικές ενότητες και τις πολιτικές προτάσεις του κόμματος εν όψει των εκλογών. Στη συνεδρία αυτή θα συμμετάσχουν βουλευτές, αξιωματούχοι και ειδικοί τεχνοκράτες.

Σχετικά με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το Πολιτικό Γραφείο επανέλαβε τη συνεδριακή απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.