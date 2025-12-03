Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΠΑ: Επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο στις επερχόμενες εκλογές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σχετικά με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το Πολιτικό Γραφείο επανέλαβε τη συνεδριακή απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Συνεδρίαση για μια πρώτη αποτίμηση της προεκλογικής προετοιμασίας της ΔΗΠΑ πραγματοποίησε το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, η συζήτηση διεξήχθη σε δημιουργικό κλίμα, με έμφαση στη συνεννόηση και στη συλλογική ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ παρουσίασε τις προετοιμασίες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πριν το τέλος του έτους. Το Πολιτικό Γραφείο αξιολόγησε θετικά τα μέχρι σήμερα βήματα και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρία να διεξαχθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, με αποκλειστικό αντικείμενο τη στρατηγική, τις θεματικές ενότητες και τις πολιτικές προτάσεις του κόμματος εν όψει των εκλογών. Στη συνεδρία αυτή θα συμμετάσχουν βουλευτές, αξιωματούχοι και ειδικοί τεχνοκράτες.

Σχετικά με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το Πολιτικό Γραφείο επανέλαβε τη συνεδριακή απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα