Eurovision: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το Νέμο, που κέρδισε τη Eurovision του 2024 στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει το βραβείο που έλαβε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει την αποχώρηση πέντε χωρών.

«Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σήμερα, δεν πιστεύω πια ότι αυτό το τρόπαιο έχει μια θέση στο ράφι μου», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.

Το Νέμο είχε ήδη ενώσει τη φωνή του με εκείνους που ζητούσαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ