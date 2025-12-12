Διονύσης Διονυσίου (Δ/ντής «Π»): Η ανάγνωση της τριμερούς στη Λευκωσία (ηχητικό)

Αλλαγή κλίματος μετά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών διαπιστώνει ο διευθυντής του «Π» και δημοσιογράφος Διονύσης Διονυσίου, τονίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», και ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαχειρίστηκε επικοινωνιακά τη συνάντηση, απάντησε «σαφέστατα». Όπως σημείωσε, και οι δύο πλευρές εμφανίζονται πιο θετικές σε επίπεδο ρητορικής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει ανοίξει η συζήτηση επί της ουσίας, καθώς -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «δεν βλέπουμε να έχουμε εισέλθει ούτε επί της ουσίας ούτε επί των ΜΟΕ».

Ο κ. Διονυσίου επισήμανε ότι μετά την εκλογή Ερχιουρμάν η Άγκυρα φαίνεται να τηρεί πιο διακριτική στάση, εκφράζοντας στήριξη προς την τουρκοκυπριακή πλευρά χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, «η Άγκυρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να στηρίζει τον τ/κ διαπραγματευτή», χωρίς να παρεμβαίνει, τουλάχιστον δημόσια, στις εξελίξεις, αφήνοντας περιθώριο στον Τουρκοκύπριο ηγέτη να κινηθεί στις συνομιλίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «μικρή χαραμάδα» που άνοιξε στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας, σημειώνοντας ότι παρατηρείται μετατόπιση από την κυριαρχική ισότητα προς την πολιτική ισότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένουν οι διαφορετικές ερμηνείες των δύο πλευρών και ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του Ερχιουρμάν, δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί καμία από τις τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Σε σχέση με τη διεθνή συγκυρία, ο κ. Διονυσίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ευνοϊκή για ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών.

Για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι η είσοδος σε προεκλογική περίοδο δυσχεραίνει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη στο Κυπριακό, καθώς τα κόμματα υιοθετούν πιο σκληρή ρητορική. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του έτους, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αλλαγή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, διαδικασία που όπως σημείωσε θα διαρκέσει έναν χρόνο ή και περισσότερο, με ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, αναφερόμενος στη στάση της κοινωνίας, ο κ. Διονυσίου υποστήριξε ότι δεν ισχύει πως η πλειοψηφία των πολιτών δεν επιθυμεί λύση, αλλά ότι η ανασφάλεια, ο φόβος και η πολιτική κινδυνολογία ωθούν τον κόσμο στην αποδοχή του στάτους κβο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το πιο τραγικό και το πιο αστείο πράγμα σε αυτόν τον τόπο είναι ότι ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής με το status quo».

