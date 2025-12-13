Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πέθανε ο «κακός» του Χόλιγουντ Πίτερ Γκριν σε ηλικία 60 ετών - Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του

Ο Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου του.

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, ο οποίος στις περισσότερες ταινίες που συμμετείχε έπαιζε τον ρόλο του «κακού».

Τον θάνατο του αμερικανού ηθοποιού σε ηλικία μόλις 60 ετών, επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου του.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Γκρεγκ Έντουαρντς το βράδυ της Παρασκευής και συμπλήρωσε… «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Ο εκπρόσωπός του ανέφερε επίσης ότι ο Greene, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στο «Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Πηγή: cnn.gr

