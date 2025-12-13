Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Ισραήλ εξολόθρευσε κορυφαίο διοικητή της Χαμάς - Το βίντεο από την στιγμή της δολοφονίας του

Οι IDF εξουδετέρωσαν τον διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαΐντ

To Ισραήλ εξουδετέρωσε τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαΐντ, με στοχευμένο πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα μία προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.

Η στιγμή της εκτέλεσης του διοικητή της Χαμάς από τους IDF

Ο Σαΐντ, επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της οργάνωσης και ένας από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ήταν ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε δήλωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες «εντοπίστηκαν επανειλημμένες απόπειρες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκρηκτικών μηχανισμών κατά των δυνάμεων των IDF, ενέργειες που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας». Ο στρατός σημειώνει ότι σήμερα το πρωί, δύο εφέδροι τραυματίστηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Παράλληλα, οι IDF εντόπισαν προσπάθειες της οργάνωσης να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τις δυνατότητές της», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι ο Σαΐντ «ηγήθηκε της ενίσχυσης των δυνάμεων της Χαμάς και η εξόντωσή του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ικανότητα της οργάνωσης να επανεξοπλιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΣΡΑΗΛ ΧΑΜΑΣ ΓΑΖΑ

