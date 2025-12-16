Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Επισήμως «ανεπιθύμητος οργανισμός» η Deutsche Welle στη Ρωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η ρωσική στάση δεν θα μας αποθαρρύνει» δήλωσε η γενική διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ταξινόμησε ως «ανεπιθύμητο οργανισμό» τον ραδιοτηλεοπτικό γερμανικό φορέα Deutsche Welle, σε συνέχεια της απόφασης της ρωσικής εισαγγελίας.

Προχθές Κυριακή η ρωσική εισαγγελία είχε προβεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Η κάτω βουλή είχε καλέσει την εισαγγελία να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση ήδη από τον Αύγουστο του 2024.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Κυριακής, η γενική διευθύντρια της DW Μπάρμπαρα Μάσινγκ δήλωσε πως «η ρωσική στάση δεν θα μας αποθαρρύνει».

Η Μόσχα χαρακτηρίζει τακτικά «ανεπιθύμητες» οντότητες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με αυτές ή τις χρηματοδοτούν αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η DW είχε ήδη από το 2022 χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται ΜΜΕ και οργανισμοί που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση. Παλαιότερα, είχε απαγορευτεί στην DW να μεταδίδει ειδήσεις, το στούντιό της στη Μόσχα υποχρεώθηκε σε έξωση και είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com από τη χώρα. Μεταξύ των ΜΜΕ που ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» βρίσκονται τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.

protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα